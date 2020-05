Ambiseint establece un plan de acceso para nuevos franquiciados Comunicae

martes, 26 de mayo de 2020, 13:04 h (CET) Ofrece un 20% de descuento en todos sus paquetes de inversión. El modelo de franquicia establecido es de fácil gestión y no requiere local comercial. La marca es pionera en el país en higiene ambiental en superficies comerciales y profesionales Ambiseint, la enseña especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, ha diseñado un plan de acceso para nuevos franquiciados con el objetivo de potenciar la incorporación de nuevas delegaciones a la red, en un momento en el que la demanda de sus productos se ha visto notablemente incrementada.

Y es que la empresa es pionera en el país en higiene ambiental y purificación de ambientes profesionales y comerciales, a través de una completa gama de productos bactericidas, germicidas y fungicidas que garantizan el máximo nivel de higienización.

El actual escenario provocado por la pandemia ha originado que muchas empresas hayan solicitado sus servicios en todo país, motivo por el que Ambiseint ha establecido un plan de acceso para nuevos franquiciados que permita ampliar su cobertura a nivel nacional, en un contexto en el que sus productos van a ser imprescindibles para el día a día.

La enseña ofrece un descuento del 20% para dar entrada a las nuevas delegaciones, de manera que a partir de 10.000 euros los interesados podrán entrar a formar parte de la cadena. Sin descartar ningún territorio español, la empresa está especialmente interesada en reforzar su presencia en Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Huelva, Málaga, Navarra y Vizcaya. Además de que Ambiseint continúa con sus proyectos de expansión internacional.

El modelo de negocio está especialmente pensado para emprendedores interesados en incorporarse al sector del marketing a través de una actividad totalmente innovadora, con un modelo de negocio con una alta rentabilidad, de gran prestigio en el mercado y que tiene el reconocimiento de diferentes entidades independientes, que no requiere experiencia, ni una gran inversión.

Para continuar creciendo, Ambiseint busca profesionales con un marcado perfil comercial que, bajo el apoyo global de la marca, llevarán a cabo la actividad, sin necesidad de local comercial, canon de entrada, ni royalties mensuales, de manera que el índice de rentabilidad se sitúa muy por encima de la media.

Ambiseint realiza una fuerte inversión en la investigación y desarrollo permanente de nuevos productos para presentar los productos más innovadores en el campo del marketing olfativo, un esfuerzo que le ha llevado a superar los 100.000 clientes en el país. Teniendo, además, presencia en tres continentes.

Y es que está demostrado que un establecimiento bien aromatizado vende un 70% más, además el uso del marketing sensorial purifica e higieniza el espacio de trabajo, creando entornos más saludables, para contribuir en la mejora de la productividad del empleado hasta un 14% y reduciendo los errores en un 21%.

Más información de Ambiseint:

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con más de 80 delegaciones comerciales.

Además, es propietaria de diversas patentes y diseños industriales internacionales de difusores de última generación y alto rendimiento.

Gran parte de sus productos se fabrican en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Creanavarra lanza su ‘Ciclo de Masterclasses’ con profesionales del más alto nivel Miguel Pader Sousa: "se necesita urgentemente una nueva forma de liderazgo" Atos y Siemens mejoran la fabricación de fármacos con Process Digital Twin Una plataforma de telemedicina andaluza, primera en ofrecer la receta electrónica privada de forma gratuita Conversia pone a disposición de pymes y autónomos cursos online gratuitos para sus empleados