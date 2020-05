El renting, una de las oportunidades para particulares cuando termine la crisis

Estamos aún en periodo de estado de alarma, pero ya ninguna provincia del territorio nacional se encuentra en fase 0. La vuelta a la ansiada normalidad está cada día más cerca, y con ella, volverán los pensamientos e ideas que teníamos antes de que la pandemia mundial del coronavirus empezara a mostrar su presencia en nuestro país.



Jóvenes con el objetivo de independizarse, mayores que tenían pensado gastar sus ahorros en un apartamento cerca de la playa, esa pareja recién casada que estaba visitando concesionarios para comprarse un coche... la vida de todas estas personas puede haber cambiado de forma radical debido al virus, y es que, actualmente, España cuenta con más de 3,8 millones de parados, una cifra muy significativa.



Es por ello que los españoles tienen que ser creativos, tratar de sacar fuerzas de donde sea y mirar al frente sin miedo y con esperanza. Por ejemplo, si entraba en tus planes comprar un coche antes de la pandemia, lo mejor es que reconsideres tu postura y tengas en cuenta las actuales restricciones de movilidad, así como el elevado precio que puede llegar a alcanzar un coche nuevo, recién salido del concesionario.



Desde hace unos años, el renting para particulares ha sido la solución perfecta. Sin letra pequeña ni pagos extra, tan sólo tendrás que buscar el coche que mejor se adapte a tus necesidades y pagar una cuota mensual, en la que ya se incluyen todos los gastos derivados del coche, como por ejemplo un seguro con una cobertura a todo riesgo, que hará que no tengas que preocuparte por nada, y además, el coste ya irá incluido en tu pago de la cuota mensual.



Por ejemplo, en el caso de que sufras un accidente o robo, será tan sencillo como contactar con el taller de confianza de la empresa de renting y reservar una cita. Sin cuotas extra ni sorpresas en la mensualidad. Un aspecto muy a tener en cuenta cuando hablamos de renting es que casi nunca se tiene que pagar una entrada, simplemente la mensualidad.



Además, en muchas empresas dedicadas al renting el cliente tiene la opción de cambiar de coche una vez se termine el contrato del actual, por lo que si has alquilado uno y no te convence, siempre tendrás la opción de cambiarlo por otro que sí se adapte a tus exigencias más adelante.