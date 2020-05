​Cómo elegir un buen abogado especialista en divorcios Cuando se contrata a un abogado especialista en divorcios exprés, es importante tener la seguridad de que nos está informando adecuadamente Redacción Siglo XXI

martes, 26 de mayo de 2020, 10:07 h (CET)

Cada día, son más las parejas que deciden romper su matrimonio y divorciarse. En el 2019, se presentaron un total de 109.567 denuncias de divorcio en España. Hoy en día, es posible realizar los trámites de dos maneras diferenciadas, bien a través de un divorcio de mutuo acuerdo, también conocido como exprés, o a través de la vía judicial. Los divorcios de mutuo acuerdo son los más comunes. Para materializarlos siempre es recomendable contratar los servicios de empresas como Abogado Divorcio Express, que son especialistas en todo tipo de divorcios y separaciones. Te contamos algunos aspectos para que elijas al mejor.



Valora la serenidad Aunque el divorcio sea de mutuo acuerdo, normalmente estos son procesos repletos de momentos tensos y duras negociaciones, por lo que será fundamental que ninguna de las partes pierda la calma en ningún momento. Con todo, a veces cuando somos uno de los implicados la emocionalidad nos desborda y no siempre es fácil contenerse. Por este motivo, es recomendable optar por abogados especialistas en divorcios exprés que adopten una actitud de consenso y respecto en las negociaciones y, sobre todo, que transmitan serenidad y rigor.



Fíjate en el primer trato Tu abogado te acompañará durante un proceso que en ocasiones resultará rápido e indoloro, pero que muchas otras irá acompañado de emociones contradictorias como el alivio o la frustración. Además, es probable que tu abogado acabe por conocer algunos detalles de tu intimidad, especialmente en relación a tu expareja. Por ello, es importante fijarse en como es el trato personal que nos ofrece cada abogado, el respecto que muestra o la discreción y el cuidado en relación a determinados temas que pueden resultar más delicados.



Busca un especialista en derecho familiar Para asegurar el buen desarrollo de tu demanda de divorcio, tendrás que buscar un abogado especialista en derecho familiar. Además, en este sentido, será recomendable buscar un profesional que se encargue personalmente de nuestro caso y que nos ofrezca un trato directo y personalizado.



Ten la certeza de que te informa adecuadamente Cuando se contrata a un abogado especialista en divorcios exprés, es importante tener la seguridad de que nos está informando adecuadamente. Así, en todo momento, deberá aportarte la información necesaria y guiarte en el proceso, explicándote las diferentes fases y su evolución. Asimismo, será clave contratar un abogado que sea realista y que nos asesore de manera certera sobre la demanda de divorcio presentada. Además, es sumamente importante que entiendas todo lo que dice. Así, aunque los abogados tienen su propio argot profesional, debes asegurarte de que sigues todas las explicaciones y el asesoramiento ofrecido.



Evita contratar un familiar o amigo Normalmente, los procesos de divorcios tampoco son sumamente fáciles para el entorno más cercano, es decir, para la familia y las amistades. Por esta razón, es aconsejable evitar contratar los servicios de un amigo o familiar que sea abogado matrimonialista. En ocasiones sucede que si nuestro abogado nos conoce suele adoptar posiciones más agresivas de las habituales, las cuales no acostumbran ser bien vistas por los jueces. Así, lo mejor será contratar un abogado con una trayectoria consolidada, alguno del que tengamos buenas referencias si queremos, pero nunca un profesional con el que tengamos un vínculo afectivo.

