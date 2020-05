Día mundial de la enuresis: los expertos alertan sobre los factores emocionales, minimizados en ocasiones por familia

Hoy se celebra el día mundial de la enuresis, un problema médico que afecta en nuestro país al 16% de los niños de 5 años, al 10% de los de 6 años y al 7,5% de los de 10 años de edad1, según datos de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), lo que se traduce en aproximadamente medio millón de niños que se orinan en la cama en España, un problema que, además, puede persistir en la adolescencia y la edad adulta.2 Para más información, visite www.mojarlacama.es.



Una encuesta realizada por expertos en 2019 reveló que la enuresis es un trastorno poco reconocido y mal entendido por la sociedad y los profesionales de la salud, ya que existen conceptos erróneos asociados a la enfermedad, como, por ejemplo, que la enuresis tiene origen psicológico, cuando la realidad es que tiene una base fisiopatológica multifactorial4.



Según la encuesta, orinarse en la cama puede conllevar sentimiento de vergüenza y baja autoestima, lo que dificulta que muchos pacientes busquen tratamiento y que este no esté optimizado4.



“No debemos subestimar en ningún caso” indica el Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja, Jefe de Urología del Hospital Santa Cristina de Madrid y director del Instituto Urológico Madrileño “el sufrimiento de los niños enuréticos que, en muchos casos, les lleva a evitar actividades propias de su edad como ir a dormir a casa de amigos o familiares, para que su problema no sea conocido”. “La enuresis tiene origen fisiológico en el 90% de los casos y psicológico en tan solo un 10%, pero la realidad es que padecerla puede acarrear consecuencias emocionales y psicológicas al menor que no estamos contemplando en toda su magnitud” y añade “además del sufrimiento que supone para el niño el hecho de seguir haciéndose pis en la cama, también hay que tener en cuenta la repercusión económica que supone a nivel familiar y más en estos momentos de crisis, como es la compra de pañales, cambios de colchón, lavado de sábanas…. y que suponen un gasto medio de unos 1.200€ anuales”.



De hecho, los expertos aseguran que la enuresis puede provocar un impacto negativo en la autoestima.6 La falta de concienciación de las familias y algunos de los profesionales sanitarios que la tratan, provoca que sea una patología infra diagnosticada e infra tratada, siendo siempre los niños los que sufren las consecuencias emocionales de no tratarse tempranamente.



“En un momento en el que los menores se han visto sometidos a confinamiento por la pandemia del coronavirus, no pudiendo interactuar con familiares y amigos y han podido sentir incertidumbre e incluso preocupación, aliviar el peso emocional que conlleva la enuresis, hablando con ellos y evitando recriminaciones o castigos, es muy importante”, indica el experto.



La Sociedad Internacional de Continencia Infantil (ICCS), la Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU), la Asociación de Urología Pediátrica de Asia y el Pacífico (APAPU), la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica (IPNA), la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica (ESPN), la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), las Sociedades de Urología Pediátrica de América del Norte, ERIC (Asociación caritativa de intestino y vejiga infantil) y Bladder & Bowel UK, decidieron celebrar el último martes de cada mes de mayo el Día Mundial de la Enuresis con el objetivo de concienciar a familiares y profesionales de la salud sobre el problema y las consecuencias para los menores. La iniciativa cuenta con el apoyo de Ferring Productos Farmacéuticos.