Santiago Ruiz 2019, siempre fiel a sí mismo Color pajizo, limpio y brillante con tonos verdosos Jaime Ruiz de Infante

martes, 26 de mayo de 2020, 08:05 h (CET) Uno de los grandes vinos gallegos, con su añada 2019, trae de nuevo toda la singularidad de las variedades autóctonas de las Rias Baixas.



Un blanco con estilo único que marcó el bodeguero Santiago Ruiz, cariñosamente reconocido como “el padre del albariño”. Una identidad que continúa custodiando hoy día su hija, Rosa Ruiz.



Las variedades Albariño, Loureiro, Treixadura, Godello y Caiño Blanco proceden del viñedo propio de la bodega, situado en las cercanías de la desembocadura del Miño, donde un microclima único favorece su óptima maduración y excepcionalidad.



La Cata:

Color pajizo, limpio y brillante con tonos verdosos. Aromas florales, fruta blanca, como peras agua y manzana, tonos minerales, balsámicos y anisados: hinojo y menta. En la boca se muestra fresco, sabroso y una acidez agradable que permanece en su largo retronasal, e invita a estar presente en mariscadas galaicas, pescados al horno, sin olvidar arroces mediterráneos, patés, carnes blancas; y para rematar, unos untuosos quesos de tetilla.



Ficha D.O. Rias Baixas. Graduación Alcohólica: 12,5º. Temperatura de servicio: 10º y 11ºC. P.V.P.:13,90 €. Calificación: 93.



Referencia Bodega Santiago Ruiz Rua do Vinicultor, Santiago Ruiz. 36760—San Miguel de Tabagón O Rosal (Pontevedra) Tel: +34 986 61 40 83. www.bodegasantiagoruiz.es @SantiagoRuizR http://youtu.be/QAAOQdcCzaE

