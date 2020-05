Fantasy Island, El hombre invisible y La llamada de lo salvaje, grandes estrenos de Rakuten TV en junio

El escándalo y The Gentlemen: Los señores de la mafia llegan también como títulos destacados con repartos de lujo; Charlize Theron, Nicole Kidman, Matthew McConaughey y muchos más Rakuten TV llega en junio con un catálogo repleto de intriga y aventura para que los espectadores puedan disfrutar de los mejores estrenos en casa. El próximo mes, la plataforma estrena en 4K HDR el thriller Fantasy Island, la adaptación del famoso programa de televisión de los años 70 en el que los huéspedes de un lujoso resort deben resolver el misterio de la isla para seguir con vida.

También en 4K HDR, aterriza El hombre invisible, un tenso thriller que sigue la historia de una mujer que lucha por escapar del acoso por parte de su expareja. Protagonizada por un espectacular reparto femenino, llega también El escándalo, liderada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Basada en hechos reales, la película narra la explosiva historia de un grupo de mujeres en su lucha por derribar al responsable de la cadena Fox News por acoso sexual. Otro reparto estelar llega de la mano de The Gentlemen: Los señores de la mafia, película que une a Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell en una historia de poder y tráfico de drogas.

La oferta en 4K HDR la completan el retorno de Samuel L. Jackson en Shaft, la historia de la pareja de fugitivos Queen & Slim y La llamada de lo salvaje, la historia de un perro cuya vida cambia radicalmente cuando su dueño (Harrison Ford), se muda de California a Alaska. Finalmente, los pequeños de la familia podrán disfrutar de la comedia animada Lego DC Shazam: Magia y monstruos.

El cine español tiene también su propio representante; la comedia dramática El plan, protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, tres amigos en paro que se reúnen con el objetivo de ejecutar su plan.

Un total de 18 nuevas películas se suman en junio al extenso catálogo de Rakuten TV, que sin duda hará las delicias de todos los miembros de la familia con contenido de estreno para todos los gustos.

Promoción del mes: Las mejores películas de animación de Pixar

Rakuten TV no se olvida de los más pequeños de la casa, que el próximo mes podrán disfrutar del mejor cine animado de Pixar a precios reducidos. La promoción incluye más de una decena de películas, que sin duda han dejado huella en el cine de animación de los últimos años. La oferta incluye títulos como Buscando a Nemo, Coco, Toy Story 4, Up o Inside Out, entre otros.

Estrenos de junio: Un momento en el tiempo – Waves (1/6), Los consejos de Alice (4/6), Fantasy Island (4K HDR, 5/6), Casanova, su último amor (5/6), Crimen a contrarreloj (5/6), Operación Panda (5/6), Volando junto (9/6), El escándalo – Bombshell (10/6), Manhattan sin salida (12/6), La llamada de lo salvaje (4K HDR, 12/6), El plan (17/6), Queen & Slim (4K HDR, 17/6), El hombre invisible (4K HDR, 19/6), Lego DC Shazam: Magia y monstruos (4K HDR, 19/6), Shaft (4K HDR, 19/6), The Gentlemen: Los señores de la mafia (4K HDR, 26/6).