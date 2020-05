Kipin Energy recopila los conceptos más engorrosos de las facturas eléctricas para ayudar a los usuarios Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 15:18 h (CET) Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable, recopila los conceptos más engorrosos de las facturas eléctricas para aclarar confusiones y que los consumidores tengan más control sobre su consumo, las consecuencias de éste y las tarifas que se le aplican Es evidente que la cuarentena ha traído consigo un centenar de cambios importantes en el día a día. El ocio, la forma de relacionarse o el trabajo son algunos de los muchos aspectos que se han visto afectados por el encierro al que la crisis sanitaria ha obligado, pero no son los únicos.

Al no poder salir, la sociedad se ha visto obligada a la hiper conexión en casa y esto ha supuesto un cambio radical en el consumo. Aunque hay gastos que se han visto reducidos, otros distintos han aumentado sin que ni siquiera se haya podido reparar en ellos. El consumo de electricidad es un ejemplo. De hecho, en el último mes, cada domicilio ha pagado por la electricidad entre 15 y 30 euros más que en el mismo periodo en 2019, según un informe de Acierto.com.

Tanto en las facturas en papel como en su versión digital, existen conceptos que a los consumidores les cuesta comprender. Ahora que el gasto eléctrico aumenta, la importancia de entender bien cada término en las facturas es clave. conscientes de ello, Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable, ha recopilado algunos de los conceptos más engorrosos para aclarar posibles confusiones y que los consumidores tengan más control sobre su gasto, las consecuencias de este y las tarifas que se le aplican. A continuación, las explicaciones de cada uno de ellos:

- CUPS: estas siglas hacen referencia al Código Universal del Punto de Suministro, un código único que identifica un punto de suministro de energía (tanto electricidad o gas) en España. Es como el DNI de la instalación y cuenta con la secuencia ES, más otros 20 dígitos. Se necesita para identificar un suministro ante compañías distribuidoras, comercializadoras…y aparece obligatoriamente en todas las facturas eléctricas.

- CNAE: estas siglas hacen referencia a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. El código que aparece al lado de ellas en la factura eléctrica suele ser de cuatro dígitos y se obtiene siguiendo los distintos niveles de desglose hasta llegar a la descripción que coincide con la actividad correspondiente. El suministro eléctrico forma parte del Grupo D de Actividades Económicas. El CNAE es un código obligatorio para todas las sociedades presentes en el mercado europeo.

- Término de potencia: este término representa el coste fijo contratado para disponer de suministro eléctrico. Se paga independientemente del uso que se dé de la electricidad y su coste se calcula en función de los kilovatios contratados y de cada día de suministro. Viene claramente indicado en la factura como €/kW/día, €/kW/mes o €/kW/año dependiendo del contrato.

- Energía consumida: hace referencia a la energía eléctrica que se paga según el consumo. Las compañías eléctricas cobran por cada kWh de energía consumida.

- Peaje eléctrico: es el importe que cobra la empresa distribuidora para que se utilicen sus redes eléctricas y que la luz pueda llegar a la casa del consumidor. KIPIN, como comercializadora eléctrica, recauda este importe en sus facturas y lo abona a la distribuidora en nombre del cliente.

- Energía activa: es aquella energía que se suministra y que se transforma en algo útil para el consumidor: luz en una bombilla, calor en un calefactor…se mide en kilovatios hora (kWh).

- Energía reactiva: es aquella energía que se suministra, pero que muchos dispositivos eléctricos utilizan para su funcionamiento sin que el consumidor la vea transformada en algo útil. Este tipo de energía puede llegar a sobrecargar las redes de suministro eléctrico. Si esto sucede, la factura incluye un recargo por exceso de consumo de energía reactiva, es decir, una penalización.

Guillermo García–Baragaño, director general de Kipin Energy, destaca que “conocer estos términos puede ayudar al consumidor a controlar conscientemente el gasto para, a pesar del aumento en el uso de la electricidad, buscar medidas y soluciones que fomenten el ahorro”.

