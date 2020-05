MercApp: Iniciativa gratuita para ayudar al pequeño comercio. Venta por WhatsApp ¿Cómo? Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 15:02 h (CET) SOFTCODE SL lanzó hace una semana MercApp, iniciativa gratuita para que las tiendas puedan vender a través de Whatsapp. Aquí se envía lo fácil que es crear la tienda y lo fácil que es que hagan un pedido los clientes. Fácil para ayudar al pequeño comercio. Iniciativa gratis para apoyar al pequeño comercio

SOFTCODE con esta herramienta ayudará sin costes durante el tiempo que dure el desconfinamiento, después, si quieren pueden seguir utilizándola a coste muy muy bajos. ¿Cómo?

Nunca ha sido tan facil tener una tienda on line, Sin que descargarse app, solo utilizando la aplicacion que todos tienen en su movil . El whatsapp. Es muy facil. A continuación dos videos:

Como crear una tienda

https://youtu.be/yYnRiTIuWUI

Como ves en el video es tan sencillo, como seguir las instrucciones de un whatsapp. Diciendo hola al +34652436305 y todo empieza. Si se tienen muchos productos con desacargar un excel y, despues de rellenarse, se envia al número y se actualiza todo de una vez.

Como se hace un pedido:

https://youtu.be/a8gC1nKdKNk

El cliente entra en la dirección que le envia la tienda enviada, selecciona los productos y realiza un pedido. Este se envia por whatsapp y se gestiona desde tienda a cliente. Persona a persona, No se pierde la cercania de trato y sigue siendo el comercio de barrio.

Gratis durante el estado de alarma y sin permanencia. SOFTCODE SL (www.softcode.es) crea una plataforma para ayudar a la tienda de barrio.

"Entrando o en esta web https://www.mercapp.es/ o mandando un mensaje al número +34652436305 diciendo hola le guiará y en menos de 2 minutos tendrá la tienda creada. Cuando se tenga, se comparte el enlace y sus cliente le harán los pedidos directos a su WhatsApp".

A continuación algunos ejemplos de tiendas ya creadas:

https://mercapp.es/shop/ALOEVIDENCE.html

https://mercapp.es/shop/MASCOTAS-GUADARRAMA.html

https://mercapp.es/shop/MIPCERA-COM.html

Y un ejemplo de restaurante, para ahora y para cuando haya que pedir la carta en el local, sin “tocar” cartas:

https://mercapp.es/shop/RESTAURANTE-SOFTCODE.html

Puede ser interesante para cualquier comercio, restaurante o asociación de comerciantes. Durante el estado de alarma no tiene coste y después, si se quiere seguir, una pequeña cuota mensual de 20/30 euros.

