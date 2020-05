El maquillador David Deibis explica por qué se secan tan pronto las máscaras de pestañas Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 13:18 h (CET) Sacar y meter el cepillo para intentar regular la dosis es perjudicial para la salud de tu máscara e incluso para la de las pestañas. Este gesto que seguro muchos hacen es la razón por la que se seca antes el producto Es muy común y probablemente una misma siempre lo hace, casi de manera inconsciente. Coges la máscara de pestañas, la abres, sacas el cepillo y vuelves a meterla en el tubo, en un movimiento casi reflejo, con la intención de regular la dosis que quieres sacar. Pues bien, este es un grave error y no solo por un único motivo, siendo la razón fundamental de que las máscaras de pestañas se sequen antes y generen grumos, además de convertirse en causa de un posible maltrato de las pestañas. ¿Por qué?

“Cuando sacas y metes el cepillo, entra una cantidad de aire en el tubo que puede secar el producto y producir grumos”. David Deibis, maquillador de Perricone MD

Es decir, este acto provoca que se introduzca más aire del necesario en la máscara, favoreciendo un proceso de secado acelerado y la aparición de grumos, reduciendo la vida útil del producto. Además, en esa fase de creación grumos, la aplicación será más complicada y será difícil eliminar los bloques secos que se depositan en las pestañas, dejando un efecto apelmazado.

“El aire que entra puede incluir bacterias que corrompan el producto, pudiendo afectar a la salud de nuestras pestañas”. Diana Suarez, directora técnica de RevitaLash Cosmetics

Ahora más que nunca hemos aprendido que las bacterias viven en el aire, pudiéndose quedar suspendidas durante más tiempo del que se pensaba. Aparte, puede que las propias pestañas tengan alguna bacteria, por ejemplo si hay procesos infecciosos (conjntivitis, orzuelos…). Si ya de por sí una máscara de pestañas puede hacer que se introduzcan gérmenes en el bote con facilidad, éstas aumentan si se hace el ejercicio de introducir y sacar varias veces el cepillo. Un buen consejo puede ser lavarlo tras cada uso, asegurando que queda perfectamente seco. No obstante, en circunstancias normales esto no es necesario, pero sí es recomendable tratar bien el cepillo y el producto sin someterlo a estrés, evitando que penetre más aire del necesario en el recipiente. “Además, dependiendo de los activos que posea una máscara, si entra aire, se facilita que se oxiden”, comenta Diana Suárez.

“Las máscaras están diseñadas con un sistema de dosificación de producto. La salida del tubo y el cepillo trabajan en conjunto para crear la dosis exacta. Intentar reducir la dosis hará que la cantidad de máscara no sea suficiente para cubrir un solo ojo”. Raquel González, directora de educación de Perricone MD

¿Qué necesidad hay de jugar a inventarnos dosis de producto cuando un fabricante experto en cosmética ya se esfuerza en facilitar las dosis adecuadas? Puede no parecerlo, pero dentro del diseño de una máscara de pestañas no solo entran en juego factores como el cepillo o la fórmula. El bote juega un papel importante y está diseñado para trabajar con el cepillo, creando las dosis adecuadas para cubrir uno ojo en cada salida de producto. No es de extrañar, entonces, que muchas veces sea necesario volver a introducir el cepillo para sacar una segunda dosis. “Dependerá del efecto deseado, pero si se quieren unas pestañas perfectas en una sola pasada, con sacar una vez el cepillo del bote tendremos suficiente para cubrir un ojo completo”, comenta Deibis, Makeup Artist de Perricone MD.

