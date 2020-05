Autoconsumo fotovoltaico en Castilla La Mancha: Inversión de 6.300€ y rentabilidad en 6,3 años de media Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 12:34 h (CET) A principios de año, el Gobierno regional destinaba 33M de euros a la eficiencia energética y autoconsumo en edificios públicos de ayuntamientos y diputaciones. Toledo ocupa el segundo puesto en el ranking nacional de rentabilidad del autoconsumo de energía fotovoltaica Y Albacete es la provincia de CyLM que menos inversión requiere para una instalación de autoconsumo fotovoltaico En materia de transición energética- y además del marco estatal- las Comunidades Autónomas están llevando a cabo sus propias iniciativas, situándola así en su acción de gobierno con nuevas leyes ante el cambio climático. Las modificaciones han supuesto, entre otras materias, una simplificación de trámites administrativos y de los requisitos; una valorización de los excedentes con la compensación simplificada de factura y cambios en la regulación del autoconsumo compartido.

En el caso de Castilla La Mancha, a principios de año, la comunidad destinaba 33 millones de euros a la eficiencia energética y autoconsumo en edificios públicos de ayuntamientos y diputaciones, fomentando así la eficiencia energética y el uso de la energías renovables. El Gobierno regional y ayuntamientos invertirán este año en tres líneas de ayudas dirigidas al fomento del ahorro y de la eficiencia energética, la implantación de instalaciones de autoconsumo y la creación de una red regional de infraestructuras de recarga eléctrica en las instalaciones de las entidades locales.

Respecto a la financiación de instalaciones de autoconsumo residencial, este año por el momento, no se ha definido nada en la comunidad, pero en 2019 la cuantía de la subvención para proyectos de autoconsumo residencial era del 40% del coste subvencionable, con un límite de 30.000 euros por proyecto.

En 6 años se rentabiliza una instalación de autoconsumo de energía fotovoltaica en Castilla La Mancha

Según un análisis de SotySolar, compañía especializada en energía procedente del sol y en autoconsumo eléctrico, Castilla La Mancha cuenta con una inmensa oportunidad para apostar por el autoconsumo eléctrico en el ámbito residencial. Con una media 2.709 h de sol al año - más que la media nacional (2.588h)-, una instalación de autoconsumo residencial en la Región de La Mancha se rentabiliza de media en 6,3 años, (la amortización varía en función de lo que se pagan de €/kwh en la factura) y requiere de una inversión media de 6.350 €- menos que la media nacional (6.947€)-. Por otro lado, el tipo de instalación más demandada/instalada en la comunidad es de media de 3,27 Kw de potencia conectada a red, con vertido de excedentes.

En cuanto a las peculiaridades de las provincias, hay diferencias entre ellas. Teniendo en cuenta factores como las horas de sol, rentabilidad media, inversión requerida y potencia contratada, Toledo ocupa el segundo puesto en el ranking nacional de rentabilidad del autoconsumo de energía fotovoltaica. Por otro lado, destaca Albacete, siendo la provincia manchega que menos inversión requiere para una instalación de autoconsumo fotovoltaico, con 6172 euros.

“Si bien las subvenciones del año anterior han ayudado al impulso de este movimiento, se espera que, en materia de autoconsumo residencial, en este año avance mucho más en toda la comunidad manchega. Las 5 provincias de la comunidad cuentan con gran potencial y gracias a la importante rentabilidad de las tecnologías, estimamos que mejore su posición en poco tiempo. Sin embargo, para lograrlo, es necesario informar adecuadamente a los usuarios acerca de en qué consiste el autoconsumo y las ventajas de implantarlo en sus hogares o negocios”, apunta Edgar Imaz, cofundador de SotySolar. “Si bien, desde SotySolar hemos detectado que cada vez más familias, comunidades de vecinos y empresas en la comunidad de Castilla La Mancha se interesan por el autoconsumo fotovoltaico: no sólo por el ahorro económico y revalorización de la vivienda que les supone, sino que además les mantiene al margen de las subidas de las eléctricas y contribuyen a crear un mundo más sostenible”, matiza Imaz.

Impulso al autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad manchega

SotySolar empodera al consumidor y le hace dueño de su energía. A través de su plataforma, facilita la integración de soluciones de autoconsumo en todas las provincias de la Comunidad de Castilla La Mancha a para particulares, comunidades de vecinos o empresas. Centrándose en una experiencia del cliente satisfactoria y de calidad, cuentan con un equipo de profesionales instaladores certificados y con garantías y reputación de cliente. Con el claro objetivo de impulsar el autoconsumo energético, SotySolar ayuda al consumidor para que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea sencillo y accesible para todos, ofreciendo todos los servicios del mercado fotovoltaico.

