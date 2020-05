Cafeteras y dos ruedas, la unión de dos pasiones, según CafeyBici Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 10:38 h (CET) Con el auge de las bicicletas plegables y no plegables, eléctricas y no eléctricas, junto a las ayudas directas para su compra por determinadas comunidades como la valenciana, se está asistiendo a la gran revolución de las ciudades. Y es que café y bici siempre han ido juntos. La cafeína y su chispa. CafeyBici presenta sus guías de compra online de cafeteras, bicicletas y gadgets de salud deportiva Amantes del café. Amantes de las bicicletas. Amantes de la salud y de la salud del planeta.

El café y el ciclismo siempre han ido de la mano. Si no se debe pensar. Qué ciclista sale de casa sin haber tomado un espresso en su cocina o qué ciclista no está esperando con ansia el momento a mitad de ruta de parar, tomarse un cortado o un café largo y disfrutar discutiendo de quién ha hecho más watios o quien chupa más rueda. Por no decir de esa chispa energética que da el café y su cafeína al disminuir la sensación de fatiga, la percepción de esfuerzo o proporcionar una mente más alerta y lúcida para seguir dándole a los pedales.

¿Por qué? Porque un café es algo más que una bebida. Un café es magia. Un café invita a socializar, al buen rollo y al buen karma. Siempre sale una sonrisa cuando se pregunta '¿vamos a tomar un café?'.

En el ciclismo y en cualquier momento del día a día.

Por ello nace CafeyBici. Una web que quiere facilitar información para amantes del espresso que quieran invertir en una máquina de café para casa o para la oficina, sin equivocarse, ya que la oferta es muy amplia y liarse y gastar mal los euros es fácil.

CafeyBici analiza periódicamente cafeteras automáticas, cafeteras manuales, cafeteras por goteo y porqué no, cafeteras de cápsulas rellenables, publicando sus resultados y sus recomendaciones de compra.

En el portal, sus lectores podrán descubrir cuáles son las mejores cafeteras express para casa, las mejores máquinas de café portátiles para ir de acampada o ruta de trekking, así como las mejores bicicletas plegables, eléctricas y no eléctricas para ir a trabajar, a la universidad o de compras. Porque sí, como su nombre indica, CaféyBici va de café y de bicis.

Una serie de guías de compra proporcionan a los usuarios una sencilla tabla comparativa en la que de un vistazo podrán comparar las principales características de cada producto, a continuación un análisis exhaustivo de los modelos con mejores resultados, ventas y opiniones. Eso sí, destacando tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos de cada modelo. Ya por último, aparece una guía de compra gracias a la cual el consumidor podrá descubrir el producto que más se adapta a él, a sus necesidades y a su presupuesto.

Y es que no siempre lo más caro es lo mejor y CafeyBici lo sabe. El concepto relación calidad precio siempre está presente en sus análisis.

En esta época el producto estrella son la bicicletas plegables, y es que, afortunadamente cada vez se es más consciente que solo hay una vida y un planeta. Si usando una bici para ir a trabajar, ir a estudiar o ir de compras, mejoras el estado de salud, el medioambiente y se ocupa poco espacio en un 'minipiso' o en las taquillas de los lugares de trabajo, poco más hay que añadir.

Pero si además, se unen las recientes ayudas económicas propuestas por comunidades como la valenciana para incentivar el consumo de las dos ruedas y así disminuir la emisión de gases tóxicos, no comprar una bicicleta en estos momentos sería una mala elección y estarías desaprovechando una excelente oportunidad de ahorrar unos euros. La Generalitat Valenciana dará ayudas directas a partir del 15 de junio del 2020 de 75 euros para la adquisición de bicicletas y patinetes, y atención, de hasta 250 euros para bicicletas eléctricas. Y es que con las bicicletas se quiere reanimar el consumo y fomentar la actividad del pequeño comercio. Esta medida, enmarcada dentro del Plan de Fomento de Uso de la Bicicleta, forma parte de una serie de acciones para afianzar un modelo de movilidad sostenible.

Y es que, si algo ha enseñado el confinamiento de la era COVID19, ha sido a ser más conscientes de lo que es ir por las ciudades en silencio, con solo el sonido de las aves, las pisadas de los corredores y las cadenas de las bicicletas, y eso, no hay que perderlo. "De algo ha servido este virus".

Su sección del blog enseña los 11 pasos para hacer el mejor café espresso en casa nivel barista, o cuáles son los mejores Cycles Cafés (cafeterías de especialidad con pedales) del territorio español e internacional, así como trucos para mejorar la calidad del aire del hogar o descubrir como el uso de la cafeína de un espresso lungo mejora el rendimiento deportivo e intelectual.

Junto a cafeteras y bicicletas, CafeyBici también cuenta con una sección de salud. Pistolas de masaje muscular como las de Cristiano Ronaldo a precio asequible, masajeadores eléctricos para espalda, cuello y pies o los mejores purificadores de aire, completan una filosofía de vida que la web pretende ensalzar: proporcionar al lector una experiencia integral de bienestar. Su lema: 'Mejorando el cuerpo, la mente y el hogar, mejorarás tu vida y tu planeta'.

Más información en: https://cafeybici.com

