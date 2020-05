Delegación del Gobierno confirma que los guías turísticos pueden comenzar a trabajar Comunicae

lunes, 25 de mayo de 2020, 10:10 h (CET) La empresa GuruWalk consigue la aclaración de la normativa que permite los tours a partir de la Fase 1 tras contactar con la Delegación en la Comunitat Valenciana La esperada confirmación oficial que los guías reclamaban para poder reiniciar su actividad a partir de la fase 1 de la desescalada tras la pandemia, ha llegado finalmente de parte de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La Delegación de Gobierno admite que el artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se regulan las actividades de turismo activo y de naturaleza, sin concretar de forma expresa qué deba entenderse por turismo activo o qué actividades están incluídas en el mismo.

El Centro Directivo entiende que en este caso podría aplicarse el principio básico de que donde la ley no distingue, no cabe distinguir, por lo que en principio nada impide que se realicen las visitas guiadas en entornos urbanos, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en la normativa dictada al amparo de la declaración del Estado de Alarma.

Esta respuesta llega tras las reiteradas peticiones de la empresa española GuruWalk, donde más de 1.000 guías ofrecen free tours por todo el mundo, se ha logrado esclarecer una normativa poco específica, ya que hasta la fecha, las respuestas por parte de las Administraciones eran ambiguas y derivaban a otros organismos en un bucle infinito que sumía a los guías en la incertidumbre.

Desde los organismos oficiales de Turismo de diferentes Comunidades Autónomas y la Policía Local de Valencia no habían sabido responder aún teniendo muchas consultas por parte de guías oficiales. Finalmente, ha sido desde el Servicio de Ordenación y Tramitación Turística de Turismo Comunitat Valenciana, quienes a través de una eficaz gestión han ayudado a GuruWalk a dar con la ansiada respuesta por parte de Delegación.

Esta confirmación coincide con las declaraciones del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde invita a los profesionales del sector a que «estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones». Junto a la reapertura de los hoteles, los guías turísticos tienen luz verde para aceptar las reservas siguiendo a rajatabla el protocolo para guías turísticos que redactó el Ministerio de Sanidad.

“Estamos muy contentos de haber podido contribuir a que los guías puedan aceptar sus reservas. Nuestra misión es ayudarles en todo momento” expresa Juan Castillo, cofundador de GuruWalk.

A pesar de esta confirmación por parte de Delegación de Gobierno, parte del sector considera que es irresponsable realizar recorridos por ocio en las ciudades como expresa la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia, quien a través de un comunicado indica que “por respeto y en solidaridad con todo el personal sanitario que se está dejando la piel en sacarnos de ésta, nuestra contribución al esfuerzo común consiste en quedarnos en casa”.

Frente a esto, Castillo expresa que confía en los guías que utilizan GuruWalk para recibir reservas: “Los guías están pasando por una situación económica compleja y esta aclaración les ayudará a mejorar sus perspectivas. Personalmente estoy convencido de que los guías que utilizan GuruWalk serán muy estrictos con la normativa y totalmente responsables con la salud de todos”.

Así las cosas, queda en manos de los guías decidir si desean contribuir cuanto antes a la reactivación del turismo mientras las terrazas de los bares se llenan y los negocios vuelven muy lentamente a la normalidad.

