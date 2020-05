Hora de leer en América presentó; “Rubén Darío: El legado” En este programa estuvieron presente muchos invitados de honor incluyéndome gracias poeta por tu cordial y distinguida invitación Carlos Javier Jarquín

lunes, 25 de mayo de 2020, 08:46 h (CET) El mundo está cambiando y desde hace muchos años lo ha venido haciendo, la presencia de la tecnología nos ha dado una forma distinta de vivir; aprender, conocer, comunicar, viajar y enseñar. Una de las plataformas que más usamos para enseñar y aprender es YouTube desde el 2005 ha hecho historia. A inicios de este año nació en México Hora de leer en América un programa que se encuentra en la plataforma digital de YouTube, cuya conducción y producción está a cargo de Yasmín Díaz Sánchez, originaria de Matamoros, Tamaulipas, México, maestra de español, escritora y poetisa. Si eres poeta o destacado artista y te gustaría dar a conocer tu trabajo artístico contacta a Yasmín y ella cordialmente podría hacerte una entrevista: miss_diazsanchez@hotmail.com



Este pasado 21 de Mayo Rafaela Salvadora Contreras Cañas cumplió 151 años que nació ella fue la primer esposa de Rubén Darío. Yasmin tuvo el privilegio de presentar junto a Rubén Darío IV, ese mismo día una edición especial dedicada al legado cultural del poeta Rubén Darío, “El Príncipe de las letras castellanas”.



Díaz a través de un audio explicó el objetivo del programa: “en este programa se resaltan aspectos acerca de la aportación del ilustre poeta a la renovación de los recursos estilísticos y su acertada renovación a la estructura del verso, de la misma manera y en colaboración con el ilustre descendiente Rubén Darío IV, quien ofrece una magna conferencia abordando como temática la vida de sus ancestros, resaltando la infancia y legado de su bisabuelo Félix Rubén García Sarmiento conocido universalmente como Rubén Darío (1867-1916). Cabe mencionar que actualmente Rubén Darío IV, ha sido galardonado como Presidente honorario del Movimiento Mundial Dariano y ha recibido reconocimientos en distintas ciudades importantes, por ser quien continúa enalteciendo la memoria de su ilustre bisabuelo”. En este link puedes ver completo el programa: https://youtu.be/91dfQabUfGg



Invitados de honor

En este programa estuvieron presente muchos invitados de honor incluyéndome gracias poeta por tu cordial y distinguida invitación.



Sánchez manifestó: “considerando la importancia de promover la cultura en todas sus denominaciones, se hizo mención a maestros, instituciones de carácter oficial, artistas y personalidades de renombre como invitados de honor con representatividad en diversos países de América y Europa. Todos ellos son excelentes gestores y promotores culturales, motivo por el cual son invitados de honor”. En este enlace podrás ver el nombre de todos los invitados: https://www.youtube.com/watch?v=017Q-Lg7vbk&feature=share



Rubén Darío IV

Sobre la ascendencia y descendencia de Rubén Darío, Rubén IV a través de un audio por WhatsApp explica: “Hablar de la descendencia de Rubén Darío resulta sencillo en este caso es mi abuelo, mi padre, yo y mis hijos y sus descendientes, pero también hay que hablar de los orígenes que nos dieron la vida de la mezcla de razas que se dieron para que Rubén Darío existiera nuestra sangre indígena centroamericana, nuestra sangre de los migrantes que vinieron y se mezclaron, eso es importante… yo soy el único bisnieto de Rubén Darío por línea recta de varón no existe otro bisnieto por línea recta de varón a varón por eso yo soy Rubén Darío IV las demás son mujeres, en el caso de la rama española sólo hijas mujeres hay, y en el caso de mi papá mi abuelo era único varón que es la rama de matrimonio, mi padre es único varón y yo soy el hijo varón de mi padre entonces eso es algo muy especial”.



Rubén Darío y Rafaela Salvadora Contreras Cañas, procrearon un hijo:



Rubén Álvaro Darío Contreras, Rubén ll (1891-1970). Darío Contreras, contrajo matrimonio con Eloísa Regina Basualdo Vignolo y procrearon tres hijos (nacieron en Argentina) las dos mayores fueron mujeres y el tercero varón.



Rubén Ricardo Darío y Basualdo Rubén Darío III (1922 – 1994). Rubén Ricardo, contrajo matrimonio en 1954 con María Martha Elena Lacayo Rosales (n.1921, Nicaragua). Procrearon 5 hijos, (todos nacieron en Managua), 4 mujeres y un varón



Rubén Darío y Lacayo (Rubén Darío IV). Él es ingeniero, escritor, conferencista, poeta e historiador nació en 1961, vive en Costa Rica es padre de 5 hijos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Steve Hanke: “Si Ecuador deja la dolarización, en pocos meses será Venezuela” ​Creo que Singapur, país que en los años 60 era muy pobre y ahora es muy rico Péndulo de tentación. El rasgo autoritario en América latina como atajo ante el Covid-19 “La intensidad política democrática vs la intensidad autoritaria, como opciones, y en el medio la condición sine qua nom de la pandemia va a depender mucho de la calidad de liderazgo” El Covid-19 generó un boom poético “Hay tanta poesía en mis pulmones que mis respiraciones finales serán un poema y mi último suspiro un verso..." Interrelacionados con el don del talento “Nos falta fuerza moral para engrandecernos” Comunicaciones sociales Hoy se celebra la jornada mundial de las comunicaciones sociales. El Papa Francisco ha dedicado este año al tema de la narración