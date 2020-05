Derogación y falsedades políticas

- 2012.- El Gobierno saca adelante la reforma laboral con los votos del PP, CiU, UPN y FAC.



- 2020.- Se aprueba la Derogación de la Reforma Laboral del 2012, el gobierno cuenta con el apoyo de EH Bildu.



Los tres partidos nacionalistas escorados a la derecha, vociferan que es un pacto con ellos para prolongar el Estado de alarma, pero esta claro que los cinco diputados de esta Bildu son irrelevantes para su consecución, al ser 177 votos a favor PSOE,UP, Ciudadanos, el PNV, Más País, CC, el PRC y Teruel Existe, consiguieron la mayoría absoluta 162 en contra (PP, Vox y los independentistas de ERC, Junts, CUP, Foro de Asturias, Compromis), y 11 abstenciones (EH-Bildu, UPN, BNG, Nueva Canarias y un diputado de Soberanistes que forma parte del grupo de ERC).



Pero la sorpresa salta con la Derogación de la Reforma Laboral del 2012 que cuenta con el apoyo de EH, en este asunto hay más voces en contra, pero no debemos creer que es por EH, los que están en contra en realidad defienden intereses empresariales y a las grandes corporaciones, este sería el momento de que partidos que no apoyaron o se abstuvieron por diversos motivos en la ampliación del Estado de Alarma se pronunciasen sobre la Derogación de la Reforma Laboral (la de la precariedad y el despido sin causa) que salió adelante con 194 votos a favor (PP, CiU, UPN y Foro Asturiano), 124 en contra (PSOE, PNV, Izquierda Plural, ERC, UPyD, Coalición Canaria - Nueva Canaria y Geroa Bai) y cinco abstenciones. Esta brutal Reforma laboral situó a España como el país europeo con una tasa del paro superior al 26%, que se ha ido reduciendo de forma ficticia, es verdad que ahora en enero de 2020 rozaba el 15%, pero son salarios de precarios, por horas, días o semanas en su mayoría. Por ello en este momento con un Gobierno de coalición es necesario saber qué partidos están a favor de ella para que sus votantes sepan la actitud de sus dirigentes, asunto crucial para la economía de los trabajadores y no solo para el entramado empresarial y bancario. Si los partidos no dilucidan su postura, habría que realizar un Referéndum vinculante para que los asalariados expresen su deseo en este asunto que les afecta directamente.