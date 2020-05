Tampoco tiene sentido buscar el enfrentamiento con la oposición con malas artes, y calificar de intransigente a Pablo Casado cuando el PP ha estado apoyando, no lo olvidemos, sucesivamente las peticiones de Sánchez de ampliar el Estado de alarma, a diferencia de sus socios de investidura. No es suficiente que el Presidente reconozca lo obvio, que la situación económica y social es “gravísima”, mientras sigue instalado en la ambigüedad y la inoperancia en lo que se refiere a un plan de reconstrucción de nuestra economía que necesita el apoyo de empresarios y sindicatos, y una amplia base parlamentaria, alejada de experimentos ideológicos que podemos pagar muy caros. La desconfianza que se ha instalado, de la que son buen reflejo las últimas sesiones en el Congreso, no augura un buen futuro a la Comisión de reconstrucción nacional que debe reunirse en esa misma Cámara y empezar a ofrecer resultados sin tardanza.