El sentido común y las terrazas

Mi libro y yo nos sentamos en la terraza del bar Classic, en Zaragoza. Después de trabajar, di una vuelta por el parque de La Granja para estirar las piernas y hacer un poco de ejercicio: la ansiedad que me produjo el confinamiento, me ha hizo coger algunos kilos de más. El camarero me preguntó qué quería tomar. Le dije que un tubo con limón y, cuando me lo trajo, le di un largo trago y me sumergí en “El gran libro de las revelaciones”, de Osho. Pero no pude concentrarme: la primera semana de la desescalada trabajé mucho, pero ahora la faena había aflojado y los pagos apretaban… Levanté la cabeza y vi a un señor que estaba esperando a que alguien se levantara para sentarse: todas las mesas estaban ocupadas, había pocos bares abiertos en el barrio de San José y muchas ganas de encontrarse con los amigos. Una pareja lo vio, hablaron no sé qué entre ellos, se levantaron al unísono y le dijeron al hombre que se podía sentar. Después de esto, llegó una pareja y ocurrió lo mismo. Intenté volver a mi libro, pero no pude leer tranquilo: pensé que no tenía derecho a estar mucho tiempo sentado en la terraza con solo una cerveza mientras otros esperaban. Me tomé de un trago lo que me restaba y me fui a un banco del parque de Ángel Sanz Briz. Entonces pude zambullirme con tranquilidad en la lectura mientras los niños jugaban, los perros corrían, los gorriones piaban y una tibia brisa acariciaba mi cara…