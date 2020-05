¿Será España castigada otra vez por el comunismo?

La situación que estamos viviendo no parece desdecir este titular. Tenemos el pago de un sistema inmoral que se estableció, el cual lo he denunciado en diversas ocasiones, que corrompió hasta la médula todo: Política, familia, economía, sociedad, hasta la Iglesia Católica es irreconocible; todo está descompuesto, nada está en su sitio. Desde la atalaya de mi larga existencia, contemplo el estado actual de España y parece que estoy sufriendo una pesadilla, ¿Cómo es posible que se hayan establecido esa multitud de leyes aberrantes, inhumanas, anticristianas que han producido un ambiente inmoral, irrespirable, tenebroso, diabólico, cuando ya la mayor aberración se considera como normal y hasta la Iglesia Católica esta mundanizada, desacralizada? ¿Es que va a permitir el Padre Eterno que la Pasión y Muerte de su Divino Hijo en la Cruz para librarnos del pecado sea inútil? Tiempos apocalípticos y esto no se resuelve solamente cambiando de políticos, hay que extirpar de raíz todas esas leyes inmorales que son las causantes de esta caótica e infernal situación. España es una nación privilegiada por Dios y si no se convierte tendremos que la pagar las consecuencias. Dios es Misericordioso pero también Justo y hace Justicia. ¡Jerusalén, Jerusalén, no quedará de ti piedra sobre piedra.