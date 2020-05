La Premier League muestra su "confianza" en volver en junio: "Sin seguridad no hubiéramos dado el primer paso" El líder de la Premier League es el Liverpool, que tiene 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City Redacción Siglo XXI

sábado, 23 de mayo de 2020, 08:38 h (CET) La Premier League ha explicado este viernes que mantiene su "confianza" en retomar la competición durante el mes de junio y ha recordado, en palabras de su presidente ejecutivo, Richard Masters, que la seguridad es "lo más importante" tanto en los entrenamientos como en la competición para evitar contagios de COVID-19 entre los jugadores, cuerpos técnicos y el resto de trabajadores.



"Hemos dado el primer paso", dijo Masters en declaraciones a la BBC. "Es genial para todos, incluido para los aficionados, que ya pueden ver a nuestros jugadores en el campo de entrenamiento". "No habríamos dado el primer paso para volver a entrenar si no estuviéramos convencidos de haber creado un entorno muy seguro para nuestros jugadores", añadió.



En este sentido, sin ofrecer todavía una fecha concreta, Masters se mostró "optimista" con el mes de junio y dijo que la Premier tiene "confianza" en poder disputar las nueve jornadas que restan, en total, 92 partidos para finalizar la competición doméstica de Inglaterra.



Además, Masters también comentó que necesitaba que los clubes fueran "flexibles" y que terminar la temporada siguer siendo "una posibilidad" por calendario. "Es el primer paso y debemos estar seguros de que cuando vamos a la capacitación por contacto hemos completado esos procesos. Creemos que es seguro regresar", aseveró.



El líder de la Premier League es el Liverpool, que tiene 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Los jugadores dirigidos por Jurgen Klopp tienen el título a tiro, un trofeo que no conquista la entidad 'red' desde el año 1990.

