Los trampantojos del gobierno de Sánchez

No se trata de que tengamos una especial fijación ante los desbarajustes que comete este Desgobierno que nos rige, es que, con sus actuaciones, lo mismo las de Pedro Sánchez que las de sus conmilitones, no sabe uno a qué carta quedarse.



Igual se dicen que se desdicen. Para este haz de fulleros todo vale. Lo importante es gobernar aunque con ello se lleve a la confusión, a la falta de seguridad y al desconcierto de los ciudadanos. Les interesa un ardite el bien de sus gobernados. Son mentirosos por naturaleza, y cada vez que hablan solo nos transmiten falacias, embustes y engaños.



La situación que padecemos los españoles por causa de esta epidemia que nos acogota, así como las consecuencias negativas de la misma han sido incrementadas por la inoperancia, incapacidad, falta de previsión e inutilidad de quienes están en el Poder.



China notificó el 31 de diciembre de 2019 que existían un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. A continuación comunicó que estaban causados por un nuevo coronavirus



El 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencias de la OMS, por consenso, recomienda la declaración de una emergencia de salud pública de preocupación internacional que es el máximo nivel de alerta de esta Organización.



¿Cómo reaccionan nuestros gobernantes? Como si no fuera con ellos como si los españoles, por gracia divina, estuviésemos inmunizados contra cualquier enfermedad.



El mismo Fernando Simón ha manifestado: “Lo que se valoraba no era cuánto era el riesgo, ya lo conocíamos”, “sino valorar qué medidas eran, no las que nos gustaría tener, sino las que podíamos utilizar”.



Es decir que se sabía el enorme peligro al que estábamos expuestos, pero, como no había medios para enfrentarlo, se prefirió mantener a la población en la ignorancia, antes que decir la verdad.



Las mascarillas han pasado de ser una cosa innecesaria y casi no recomendable a la categoría de urgente necesidad, cuya falta puede ocasionar una sanción si se pasea sin ellas o no se usan en locales cerrados.



¿Cabe mayor incompetencia, engaño y despreocupación?



Se conocía su efectividad para protegerse del virus, pero no se dijo porque no se podían utilizar los medios para contrarrestarlo ya que se carecía de ellos.



Aquí está el engaño, la falacia y la mentira, además de pretender tratarnos a los españoles como si fuésemos menores de edad, o faltos de conocimiento. Tenemos entendimiento para comprender y aceptar las situaciones negativas.



Ante una emergencia como esta se nos debería de haber comunicado que las mascarillas eran necesarias, pero que en España no había, aunque se podrían fabricar en la casa (estamos hartos de ver mascarillas caseras) o simplemente salir a la calle con un pañuelo o bufanda que sirvieran de embozo.



Eso hubiera sido lo noble, digno y honrado para quien no carezca de esas cualidades.



Al parecer nuestro Desgobierno no las posee.