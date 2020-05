5 técnicas de masaje relajante que cualquiera puede hacer en casa por Asian Wellness Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 17:54 h (CET) No hay duda de que recibir un masaje es bueno para la mente, cuerpo y alma. Si es una parte tan importante de vivir un estilo de vida saludable, ¿por qué no se hace más a menudo? Bueno, la mayoría de personas piensa en los masajes relajantes como un regalo, algo que cuesta dinero y lleva tiempo. Si se decide ir a un spa, centro de masajes, centro de masajes, o visitar a un terapeuta de masaje privado, esto puede ser cierto. Pero lo bueno es que los masajes también pueden hacerse en casa, por los amigos y la familia, y no tiene por qué llevar tanto tiempo. Sólo un masaje de 10 minutos en un área específica puede ayudar a aliviar el estrés, hacer que la sangre fluya y te deje relajado y vigorizado.

La próxima vez que se sienta la necesidad de relajarse y desconectar, pedirle a alguien cercano que ayude. También, según las revistas de masajes, se obtendrán muchos beneficios al hacerlo, así que no habrá miedo de preguntar.

Se puede leer en el portal de masajes que es importante asegurarse de estar en un lugar tranquilo, apaga todas las distracciones digitales, toma un poco de aceite relajante si es necesario y decirle a la otra persona qué área del cuerpo necesita algún cuidado tierno y amoroso.

Hombros

QUÉ: Esta es quizás la zona más clásica del cuerpo en la que la gente siente tensión y un masaje aquí puede llevar a un alivio del estrés y es una gran manera de relajar los músculos.

CÓMO: Empezar poniendo las manos en los hombros con los pulgares en la parte superior de la espalda y los cuatro dedos justo al lado de la clavícula. Hacer un movimiento circular con toda la mano y concentrarse en hacer círculos con los pulgares a cada lado de la espina dorsal justo debajo de la clavícula. Para un movimiento más profundo y relajante, usar ambas manos en un hombro a la vez mientras se mantiene el movimiento circular.

Cabeza

QUÉ: Una gran manera de aliviar el estrés, el tradicional masaje de cabeza se origina en la India y se basa en la antigua forma ayurvédica de curación.

CÓMO: Colocar las manos, con los dedos extendidos, a los lados de la cabeza, y lentamente mover las manos hacia arriba como si se estuviera lavando el cabello. Una vez en la parte superior de la cabeza, dejar que los dedos se deslicen suavemente y luego bajar las manos y muévelas a una zona diferente de la cabeza. Repetir esto en todo el cuero cabelludo y luego usar un movimiento de frotamiento con sólo las puntas de los dedos.

Pies

QUÉ: Este masaje de mimos es genial para aquellos que se encuentran de pie todo el día, y también puede ayudar a tratar los dolores de cabeza, el insomnio y el estrés.

CÓMO: Con un poco de aceite relajante, usar la palma de la mano para deslizarse suavemente sobre la parte inferior del pie, repitiendo unas cinco veces con cada mano. Luego sostener el pie firmemente con ambas manos y usar los pulgares para aplicar presión en toda la planta del pie, trabajando desde el talón hasta los dedos.

Manos

QUÉ: Una parte del cuerpo a menudo pasada por alto durante los masajes tradicionales, recibir un masaje de manos puede ser una bendición para cualquiera que use sus manos todo el día. Puede ser extremadamente relajante y también es una gran manera de mostrar afecto.

CÓMO: Con la palma abierta del receptor mirando hacia uno mismo, sostener la muñeca y usar los pulgares para aplicar una suave pero firme presión en la palma y subir cada dedo. Girar la mano y comenzando con el dedo meñique dar un buen masaje y luego tirar un poco, repitiendo esto para todos los dedos incluyendo el pulgar. Para terminar, colocar la muñeca de la persona entre las dos muñecas y sacudirla de lado a lado.

Cara

QUÉ: Al igual que cualquier otra parte del cuerpo, los músculos de la cara también necesitan ser tratados con cuidado y un masaje facial es una gran manera de conseguir que la sangre fluya a la zona y también puede dejar la piel con una sensación de juventud y frescura.

CÓMO: Comenzar con las manos en la frente en una formación de oración y deslizar hacia abajo unas cuantas veces. Usar los dedos índices para bajar por la nariz y luego llevar todos los dedos a la mandíbula y frotar en un movimiento circular. Colocar los pulgares justo por encima de la mitad del labio superior y deslizarlos hacia abajo a cada lado unas cuantas veces, luego repetir en el lado inferior de los labios. Llevar los dedos medio e índice a las sienes y moverlos en movimiento circular. Terminar colocando ambas manos en la frente y pedir un deseo para la persona que recibe el masaje.

