Hello Customer cierra una ronda de 6 Millones de euros

viernes, 22 de mayo de 2020, 15:22 h (CET) La nueva ronda tiene como objetivo reforzar sus desarrollos tecnológicos y conquistar Europa y EEUU Hello Customer, empresa SaaS pionera en el desarrollo de Inteligencia Artificial y Experiencia de Cliente, levanta una ronda de financiación de 6 millones de euros, liderada por los fondos Senovo Capital y Peak Capital.

Hello Customer, fundada en 2015 por Leslie Cottenjé, Bram De Vos y Joeri Pansaerts, cuenta con la plataforma de recogida, categorización y análisis de feedback de cliente más completa del mercado, que ayuda a las empresas a analizar las experiencias y expectativas de los clientes, así como extraer los principales learnings para que tomen mejores estrategias y decisiones empresariales. La tecnología desarrollada por Hello Customer, está basada en cuestionarios de texto abierto (open text), dotados de algoritmos lingüísticos e inteligencia artificial, que proporcionan una interpretación inteligente y eficaz de los comentarios aportados por los clientes.

Los objetivos fundamentales de esta nueva ronda son consolidar los mercados existentes en España, Francia, Países Bajos, y llevar a cabo una expansión internacional del negocio a otros mercados europeos y americanos, donde existe una alta demanda. Asimismo, servirá para seguir mejorando la Inteligencia Artificial de su plataforma de recogida de feedback. Actualmente, Hello Customer cuenta con una importante demanda entre instituciones financieras, utilities, sector servicios y retail.

"El coronavirus ha hecho que la relación entre empresas y clientes se observe con lupa. Ahora más que nunca es importante que las empresas escuchen a sus clientes, sobre todo en estos momentos en los que el contacto personal y directo está extremadamente limitado, y las ventas online están teniendo un mayor repunte. Nuestra plataforma permite a las empresas analizar de forma rápida y automatizada la experiencia del cliente, para determinar la percepción que tiene de la marca, la tienda, el producto o el servicio. De hecho, nuestra herramienta se ha vuelto indispensable para las empresas que quieren adaptarse rápidamente a los continuos cambios de tendencia marcados por los consumidores", asegura Leslie Cottenjé.

Ronda de 6 Mill. € destinada a crecimiento estratégico en IA para Customer Experience

Esta nueva ronda de financiación se suma a los 2 millones de euros captados en 2018 provenientes de Dovesco (el fondo de los hermanos Anthony y Gregory De Clerck), Seeder Fund y un grupo de business angels entre los cuales se encuentran los 3 fundadores de Showpad. Esta nueva inyección de capital supone un impulso para convertirse en líder tecnológico del Customer Experience.

"El mercado de la Inteligencia Artificial aplicada al Customer Experience tiene un potencial de crecimiento muy alto, ya que las empresas deben centrarse cada vez más en los insights que ofrecen los clientes. Asegura Alexander Buchberger, Managing Director de Senovo Capital. Hello Customer está muy bien posicionado en este mercado, pues cuenta una solución end to end única que proporciona a las empresas una herramienta automatizada de engagement y análisis de feedback de cliente a todos los niveles del negocio".

"En palabras de Johan van Mil, cofundador y socio de Peak Capital, Desde un primer momento nos impresionó el equipo de Hello customer y su capacidad de servicio a grandes marcas. Darles el poder de tomar decisiones a través de los datos es un valor clave para que puedan mejorar la experiencia y felicidad del cliente y así como el desarrollo de productos".

Fuerte apuesta por el crecimiento internacional

Hello Customer ha logrado construir un equipo multidisciplinar de más de 30 personas. Con el objetivo puesto en su continua expansión internacional, ha incorporado a su Junta Directiva a Marc Van Lerberghe, ejecutivo de marketing y ventas con amplia experiencia laboral en el entorno de Silicon Valley. Bram De Vos será el nuevo presidente de la entidad.

"Nuestro principal objetivo es seguir creciendo. Por un lado, seguiremos invirtiendo en nuestra tecnología centrándonos en nuevos desarrollos en torno a la analítica proactiva y automática: convirtiendo la combinación del feedback recogido y los datos operacionales en conocimiento de valor que las empresas puedan utilizar para tomar decisiones estratégicas, y en tiempo real. Al mismo tiempo, tenemos objetivos ambiciosos en cuanto a internacionalización. El mundo entero está ahora mismo paralizado, y estamos revisando nuestros pasos a seguir, pero desembarcar y expandirnos en EEUU es una de nuestras prioridades. Por eso estamos orgullosos de contar ahora con socios como Senovo Capital y Peak Capital, que pueden ayudarnos en este viaje" explica Cottenjé.

