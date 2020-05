Kaya Holdings, Inc. archiva el 10-K en 2019 detallando el lanzamiento de Kaya Brands International Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 15:06 h (CET) Kaya Holdings, Inc. (OTCQB: KAYS), anunció que ha publicado los resultados de las operaciones del año fiscal 2019 presentando su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que termina el 31 de diciembre de 2019 con la SEC Los aspectos más destacados del 10-K de KAYS 2019 incluyen las siguientes actualizaciones:

General

Como la primera compañía de cannabis estadounidense "touch the plant" en operar dentro de los estrictos confines regulatorios de una compañía pública y después de seis años de operaciones en Oregon, quizás el mercado de cannabis más competitivo de los Estados Unidos, KAYS ha formado Kaya Brands International, Inc. ("KBI"), para que sirva como el vehículo desde el cual KAYS aprovechará su experiencia operativa y ampliará sus operaciones a mercados globales selectos y específicos.

Emisión de la licencia de Cannabis griega

El primer proyecto de la UE de KBI es un proyecto de cultivo para la exportación de cannabis de una empresa conjunta con Greekkannabis PC ("GKC"), con sede en Atenas. El Gobierno griego concedió recientemente a GKC su licencia de instalación de cannabis, que permite iniciar la construcción de una instalación de cultivo y procesamiento de cannabis medicinal de 470.000 pies cuadrados en 15 acres de terreno en Tebas (Grecia).

La compañía estima que la producción agrícola total, una vez que se haya construido completamente y funcione a plena capacidad, será como mínimo de aproximadamente 225.000 libras de cannabis medicinal al año, que se destinará a la exportación a la Unión Europea y a otros mercados selectos.

Greenegev, proyecto israelí de cannabis médico

El KBI ha sido invitado a participar en Greenegev, el primer ecosistema de cannabinoides, que se está desarrollando actualmente en Yerucham (Israel).

KBI está evaluando actualmente un posible lugar para la construcción de una instalación de producción de cannabis medicinal que se diseñaría para aprovechar la profundidad de las investigaciones sobre el cannabis y las prácticas agrícolas avanzadas de Israel.

Greenegev tiene la intención de ser el equivalente de un "Silicon Valley" para el cannabis medicinal que se está desarrollando con el pleno apoyo del gobierno israelí, que incluye subvenciones, asistencia para la concesión de licencias e iniciativas públicas y privadas.

Además, el gobierno israelí ha aprobado recientemente el crecimiento y la producción de cannabis medicinal para la exportación. Entre los participantes del sector privado en Greengev figuran empresas como Perrigo, una empresa farmacéutica irlandesa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y que recientemente comenzó a expandirse a los sectores del cannabis y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Para más información sobre proyectos griegos e israelíes, por favor acceder a este enlace: https://www.dropbox.com/sh/7dxarx89uxrjvkq/AABnkR1ou6uAr4Be0ehZCPn5a?dl=0

KAYS tiene la intención de mantener una propiedad mayoritaria de KBI, pero también está considerando, junto con sus asesores, diversas estrategias mediante las cuales KBI pueda aumentar su valor para los accionistas de KAYS. Entre las posibles estrategias que se están considerando se encuentra la de repartir un dividendo de una parte de las acciones ordinarias de KBI a los accionistas de KAYS o la de hacer que KBI se convierta en una empresa pública que cotiza en bolsa por separado. No se puede garantizar que KAYS decida aplicar una estrategia específica, si es que lo hace, y aplicar con éxito cualquier estrategia seleccionada.

"Hemos pasado los últimos 24 meses desarrollando las oportunidades que creemos que permitirán a KAYS aprovechar las posibles oportunidades de expansión en el extranjero, sin esperar a que se desarrolle la cohesión normativa interna, que ha inhibido el crecimiento de las empresas de la industria del cannabis de los Estados Unidos, a pesar de su ceployment de importantes recursos de capital", comentó el CEO de KAYS, Craig Frank.

"En cambio, hemos gastado comparativamente menos recursos de capital para asegurar una experiencia operacional profunda que anticipamos puede ahora ser aprovechada en ambientes más acogedores para una industria emergente del cannabis.

Tanto Grecia como Israel han demostrado la voluntad de convertirse en centros globales de excelencia en cannabis y creemos que KAYS, a través de KBI, tiene la oportunidad de convertirse en un actor visible y líder en los principales y lucrativos mercados de cannabis que están surgiendo.

A medida que vemos a los llamados líderes de la industria retirarse de sus estrategias de adquisición masiva y ‘liderar por tamaño’ donde se desperdiciaron cientos de millones de dólares, creemos que la estrategia más considerada y acelerada que siempre hemos adoptado - ganar conocimiento, ganar experiencia, y luego ejecutar - ahora prevalecerá como el modelo más razonado y en última instancia más exitoso".

Respuesta operativa de COVID-19

Todas sus tiendas de venta al por menor de cannabis Kaya Shack™ y las instalaciones de producción de Kaya Farms en Oregón siguen funcionando plenamente y la compañía está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y estatales para asegurarse de que está siguiendo o superando las directrices establecidas en relación con COVID-19.

Por favor, seguir este enlace para ver un video de cómo están operando con sus mejoras de seguridad inspiradas en Covid-19 para proteger a los empleados y servir de Kaya Shack a los clientes de marihuana medicinal y recreativa a través de ventas en tiendas, recogida en la acera y entrega desde su firma Kaya Delivery Vehicles: https://www.youtube.com/watch?v=-6TpVuFzxM8

2019: Resultados por números

Ingresos: Tuvieron ingresos de 1.014.266 dólares para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, en comparación con los ingresos de 1.136.599 dólares para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, una disminución del 10% debido al cierre de una tienda de productos en mal estado, ya que buscan reducir los gastos y consolidar las operaciones a medida que realizan la transición a las operaciones internacionales.

Gastos Operativos: El total de gastos operativos fue de $2,264,883 para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, en comparación con $2,870,627 para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, ya que pudieron reducir significativamente sus salarios y honorarios profesionales.

Reestructuración de la deuda: El 31 de diciembre de 2019 tenían aproximadamente 7,2 millones de dólares en deuda convertible con vencimiento entre el 1 de enero de 2020 y 2022, que habían acumulado durante los últimos seis años para financiar el desarrollo de sus operaciones de cannabis y los gastos generales de la empresa pública.

“Nos complace confirmar que al 1º de enero de 2020 hemos refinanciado aproximadamente 6,8 millones de dólares de esta deuda de modo que no se adeuden pagos de intereses y capital hasta el 1º de enero de 2024 y estamos en proceso de negociar con los titulares de la deuda restante para reducir aún más esas obligaciones, de modo que podamos concentrarnos en utilizar los fondos recaudados mediante la oferta de valores futuros para pagar algunos honorarios profesionales y gastos operacionales acumulados y destinar el saldo a la expansión y construcción de la Compañía a medida que avancemos”.

Una copia del Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, completo con fotos, información de la tienda y pruebas de productos según lo presentado a la SEC, está disponible en línea en www.sec.gov o en www.otcmarkets.com.

Nota: Para estar informado de todos los próximos comunicados de prensa y correos electrónicos de los accionistas, ir a www.kayaholdings.com y añadir el correo electrónico a la lista de notificación.

Acerca de Kaya Holdings, Inc. y Kaya Brands International

(www.kayaholdings.com)

Kaya Holdings, Inc. ("KAYS") es una empresa legal de cannabis integrada verticalmente que produce, distribuye y/o vende productos medicinales y recreativos de cannabis de primera calidad, incluidos flores, concentrados, aceites y extractos, alimentos con infusión de cannabis, productos tópicos y canacéuticos. KAYS es una sociedad anónima con sede en los EE.UU. que cotiza en el nivel OTCQB del mercado extrabursátil con el símbolo OTCQB:KAYS.

Las marcas que pertenecen y son operadas por KAYS incluyen la marca Kaya Shack(TM) de tiendas de marihuana médica y recreativa con licencia (www.kayashack.com) y la marca Kaya Farms(TM) de operaciones de producción y procesamiento de cannabis. Otras marcas de Kaya en las categorías de extractos, aceites, comestibles, tópicos, accesorios y canacéuticos están totalmente desarrolladas y pendientes de lanzamiento.

Kaya Brands International, Inc. es la subsidiaria formada por KAYS para servir como sede corporativa de las expansiones de KAYS en el extranjero.

Operaciones de cannabis en EE.UU.

Kaya Shack™, tiendas de Cannabis al por menor

En 2014, KAYS se convirtió en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa en poseer y operar un Dispensario de Marihuana Medicinal. KAYS actualmente opera tres tiendas minoristas de marihuana con licencia de la OLCC Kaya Shack™ para atender el mercado legal de marihuana medicinal y recreativa en Oregon.

Granjas Kaya (TM)

Eugene, Oregon Instalaciones de Cultivo Interior, Procesamiento y Cannaceutical: KAYS ha desarrollado sus propias variedades de cannabis Kaya Farms(TM), que cultiva y produce (junto con comestibles y otros derivados del cannabis) en sus 12.000 pies cuadrados de cultivo en interiores y en sus instalaciones de fabricación de cannabis en Eugene, Oregon, capaces de producir aproximadamente 1.500 libras de cannabis de primera calidad al año, con capacidad de expansión. La Compañía también planea utilizar el espacio para la producción de aceites, concentrados, extractos, comestibles y canacéuticos. Actualmente, KAYS está llevando a cabo operaciones limitadas en la instalación en espera de la aprobación de la transferencia de las licencias de producción y procesamiento a KAYS por parte de la Oregon Liquor Control Commission (la "OLCC"), la agencia reguladora del estado de Oregon que regula la producción, procesamiento y venta legal de cannabis.

Líbano, Oregon Farm & Greenhouse Facility: KAYS posee una parcela de 26 acres en el Líbano, condado de Linn, Oregon, que tiene la intención de construir una instalación de cultivo y producción de invernadero de 85.000 pies cuadrados de Kaya Farms(TM). Hasta la fecha, KAYS ha recibido las aprobaciones de Zonificación del Condado de Linn y una vez emitida la Licencia OLCC, comenzará a construirse. La finca está destinada al desarrollo inmediato y proporciona a la Compañía una capacidad adicional potencial de más de 100.000 libras anuales, que se ampliará una vez que se permita la exportación desde Oregón a otros estados de EE.UU. y países extranjeros en los que el consumo de cannabis sea legal. Kaya Farms(TM) opera de acuerdo con el manual de operaciones de Grow, así como con los manuales de cumplimiento, asuntos de empleo y seguridad.

Desarrollo de marcas y productos: La Compañía mantiene una biblioteca genética de más de 30 variedades de cannabis y también ha formulado varios comestibles, derivados del cannabis y cigarrillos de marihuana bajo las marcas registradas de Kaya. Pendiente de la aprobación de la licencia de producción y procesamiento, la Compañía ha avanzado en el desarrollo de sus marcas Kumba Extracts(TM), Syzygy Extracts(TM), Pakalolo Juice Company(TM) y Kaya Yums(TM) de extractos, aceites, cartuchos de vape, bebidas y una variedad de comestibles, respectivamente. Las marcas se unen a los pre-rolls de Kaya Buddies(TM), camisetas de Kaya Gear(TM) y accesorios de Really Happy Glass(TM) ya disponibles en las tiendas de Kaya Shack(TM). Una vez finalizada con éxito la financiación y la concesión de licencias, KAYS tiene la intención de iniciar una implantación en varios estados prevista para 2020 en la medida en que lo permita la infraestructura jurídica de los Estados Unidos.

Operaciones Internacionales de Cannabis - Kaya Brands International

Después de más de cinco años de llevar a cabo operaciones de "tocar la planta" de cannabis en Estados Unidos dentro de los estrictos límites reglamentarios de una empresa pública, KAYS ha formado Kaya Brands International, Inc. ("KBI") para aprovechar su experiencia y expandirse a los mercados mundiales de cannabis. Las operaciones e iniciativas actuales de KBI incluyen:

Franquicias canadienses: KAYS se ha fijado como objetivo Canadá para su primera venta y operación internacional de franquicias de tiendas de cannabis Kaya Shack(TM). KAYS ha firmado un acuerdo de representación de área con The Franchise Academy (uno de los principales grupos canadienses de desarrollo y ventas de franquicias) para implementar el programa Kaya Shack(TM) Retail Cannabis Store en Canadá (el único país del G7 que ha legalizado la producción, venta y consumo de cannabis con fines médicos y recreativos a nivel nacional). El acuerdo se dirige a 75-100 locales de Cannabis Retail Kaya Shack(TM) en todo Canadá a través de un despliegue estructurado de varios años, sujeto a condiciones de licencia y de mercado.

La Franchise Academy (http://www.franchiseacademy.ca) y su fundador Shawn Saraga, es miembro y patrocinador nacional de la Asociación Canadiense de Franquicias. Con más de 15 años de experiencia en la industria y habiendo cerrado con éxito más de 700 acuerdos de franquicia y arrendamientos en todo Canadá, la Franchise Academy tiene el conocimiento, la experiencia, la red y la dedicación para ayudar a los franquiciadores selectos a entrar en el mercado canadiense.

Además, KAYS ha contratado a la firma de abogados Garfinkle Biderman, LLP, con sede en Toronto, Canadá, para preparar los documentos de divulgación de franquicias y artículos relacionados para la venta de franquicias de tiendas de cannabis Kaya Shack(TM) en Canadá. Se espera que el esfuerzo de venta y colocación de franquicias en todo Canadá progrese en los próximos 3-24 meses. KAYS planea finalmente expandir sus operaciones de franquicia a los Estados Unidos, según lo permitan las regulaciones y leyes.

Grecia

KAYS ha firmado un Memorando de Entendimiento ("MOU") que establece un acuerdo de principio para que KBI adquiera una participación del 50% en Greekkannabis, PC ("GKC"). GKC es una empresa de cannabis de reciente creación con sede en Atenas, Grecia, que ha solicitado y está a la espera de la emisión de una licencia de cultivo, procesamiento y exportación de cannabis medicinal por parte del gobierno griego.

El Memorándum de Acuerdo establece un acuerdo de principio, en virtud del cual, a cambio de que KBI proporcione la experiencia necesaria relacionada con el cultivo de cannabis, el procesamiento, el desarrollo de la marca y otros asuntos, KBI tendrá derecho a adquirir el 50% de la propiedad de GKC reembolsando a GKC el 50% de los costes de su solicitud de licencia (con ajustes para los gastos de KBI también). La realización de la transacción contemplada en el MOU está sujeta, entre otras condiciones habituales, a la finalización satisfactoria por parte de KBI de su revisión de diligencia debida de GKC, a la redacción, ejecución y entrega de la documentación definitiva de la transacción y a la aprobación y emisión de la licencia definitiva por parte del Gobierno griego.

GKC tiene previsto establecer sus instalaciones de cultivo y procesamiento de cannabis en terrenos ya identificados fuera de Atenas. La administración del proyecto prevé un total de 425.000 pies cuadrados de invernaderos de privación de luz situados en quince acres de tierra, y apoyados por un edificio adicional de 50.000 pies cuadrados para espacio de trabajo, almacenamiento y oficinas administrativas.

La compañía estima que la producción agrícola total, una vez construida completamente y funcionando a plena capacidad, será de un mínimo de aproximadamente 225.000 libras de cannabis de primera calidad al año.

Estado de la licencia: El 22 de abril de 2020 KAYS/KBI recibió la confirmación de su Consejo Griego de que el Gobierno Griego había otorgado la crucial Licencia de Instalación para el proyecto.

KAYS y KBI están representados en Grecia por el bufete de abogados con sede en Atenas, Dalakos Fassolis Theofanopoulos (https://dftlaw.gr/). El bufete ha desarrollado una práctica jurídica comercial de larga data y muy respetada y ha creado una amplia red internacional de relaciones de corresponsalía con bufetes de abogados extranjeros en todo el mundo.

HAMACAPP, la solución para la seguridad y control de aforo en playas por el #COVID19 Telepizza presenta "Hacemos lo que nos une", resaltando el valor y la importancia de compartir