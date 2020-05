Red Medieval, turismo saludable para dejar atrás la pandemia Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 13:26 h (CET) Las once ciudades, españolas y portuguesas, de la Red, por su perfil de localidades de pequeño tamaño, poco masificadas, y con grandes espacios abiertos, esperan al visitante con los brazos abiertos Siempre desde el respeto a las recomendaciones sanitarias que vayan acercando al visitante a la normalidad, el perfil de las localidades que integran la Red de Ciudades y Villas Medievales parece especialmente indicado para acoger las primeras escapadas post-confinamiento. Su pequeño tamaño -ninguna de ellas supera los 15.000 habitantes- amplia y variada oferta gastronómica y hostelera, espacios abiertos, y nulas aglomeraciones, las perfilan como destino apropiado para un visitante “harto” de hogar.

Todas ellas combinan espacios naturales y monumentales que disfrutar sin estrecheces.

Hondarribia, ubicada junto al estuario del Bidasoa, además de la belleza de sus calles adoquinadas, goza de unas impresionantes vistas tanto de la campiña como del mar.

Laguardia, villa amurallada situada en un altozano entre la Sierra de Cantabria y el Valle del Ebro, en el centro de la Rioja Alavesa, es conocida por la riqueza y calidad de sus vinos.

Estella-Lizarra es una ciudad de marcado carácter multicultural ya que por ella pasan el Camino de Santiago y los Caminos de Sefarad, entre la montaña y la ribera de la Navarra occidental.

Almazán, “El Forticado”, villa soriana amurallada, está situada en un hermoso paraje rodeado de colinas y bañada por el rio Duero.

Sigüenza, “Ciudad del Doncel”, es la puerta de la sierra norte de Guadalajara. Junto a ella se encuentra el parque natural del Barranco del Rio Dulce, donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó parte de su serie “El hombre y la tierra”.

Manzanares El Real, al pie de la Pedriza, en la sierra de Guadarrama, alberga una de las fortalezas mejor conservadas de España, en un entorno natural Reserva de la Biosfera.

Consuegra, con sus emblemáticos molinos de viento y su castillo medieval, está localizada en el corazón de La Mancha, algo que la convierten un lugar ideal donde disfrutar de inigualables puestas de sol.

Ciudad Rodrigo, baluarte medieval junto a la Sierra de Gata, cuenta dentro de la ciudad con más de 10 kilómetros de parques urbanos y paseos junto al río Águeda.

Jerez de los Caballeros, ciudad medieval singular por el color blanco de sus casas, se alza dominando la Vega del rio Ardila, para disfrutar de la vista de sus espectaculares dehesas, en las estribaciones de Sierra Morena.

Olivenza es una ciudad amurallada de origen templario, eterna frontera entre España y Portugal, bañada por las aguas del Guadiana, que dan vida al Alqueva, el mayor lago artificial de Europa.

Y Marvão, hermosa villa medieval portuguesa situada en lo alto de una colina desde la que se puede disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas de la región de Alentejo, por la que transcurre el río Tajo.

Además, y debido al perfil de eventos cuidados que son todas las propuestas que tienen que ver con la Red Medieval, tales como los concursos y rutas locales del pincho medieval, el circuito de carreras populares Red-Corriendo el Medievo y los conciertos de música medieval En Clave de Re-D, la asociación irá comunicando, a medida que avance la desescalada, las fechas en las que cada municipio va a ir retomando localmente cada uno de los tres proyectos. “Esperamos que, una vez haya pasado la crisis sanitaria, nuestras ciudades y villas medievales ayuden a los visitantes, desde la calma y el reposo, a mirar de nuevo hacia el futuro con optimismo”, dice Txomin Sagarzazu, presidente de la Red Medieval.

Sobre la Red de Ciudades y Villas medievales

Red de Ciudades y Villas Medievales es una alianza integrada por once municipios de la Península Ibérica cuyo patrimonio medieval les confiere un atractivo turístico de primer nivel. La Red, que atraviesa la península de Norte a Suroeste, tiene como fin la promoción y difusión de estas localidades, en las que el medievo ha dejado su poderosa huella. Almazán, Ciudad-Rodrigo, Consuegra, Estella-Lizarra, Hondarribia, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Manzanares el Real, Olivenza y Sigüenza en España, y Marvão en Portugal, integran esta unión de ciudades y villas que encierran imponentes paisajes, gastronomía y oferta cultural.

Entre los fines de la Red de Ciudades y Villas Medievales destaca la promoción turística y la organización de determinados eventos que permitan dar a conocer a un mayor número de personas estas localidades.

Uno de los objetivos marcados del proyecto es poner en valor la riqueza y variedad de recursos de unas localidades, que han sido escenario de importantes acontecimientos históricos, siendo su acervo cultural la marca por las que se las reconoce nacional e internacionalmente.

