'Desnuda vino al mundo la vida' el nuevo libro de Francisco Iglesias Rubio

viernes, 22 de mayo de 2020, 13:02 h (CET) 'Bendita la luz de las manos que la visten con letras de miel'. Publicado por Editorial Autografía forma parte de la categoría 'Cuerpo y espíritu: pensamiento y práctica, autobiográfico' Desnuda vino al mundo la vida, se trata de la nuevaobra del nobel poeta hurdano Francisco Iglesias Rubio que con su propio y particular estilo pretende en este libro hacer un nuevo alegato de las tres heridas de las que hablaba Miguel Hernández: "la de la vida, la del amor y la de la muerte".

Con esta referencia, el autor ha querido plasmar su autobiografía en su nueva obra y así poder inspirar a sus lectores y ayudar a esas personas que puedan estar pasando por algo similar.

"La de la vida, desde su nacimiento, en la paupérrima y bella tierra hurdana que le vio nacer y sus experiencias posteriores, hasta la lucha contra el Parkinson y su apuesta por la poesía, como dopamina, para vencer dicha enfermedad.

La del amor, con sus desgarradores versos por la muerte de su joven esposa, dejándole con "dos luceros" y sus experiencias en las plurales acepciones de dicho término.

La de la muerte como alegoría de todo lo que vamos perdiendo en el paso del tiempo y nuestra actitud ante ello. En sus propias palabras, el traje que decidimos ponernos: 'El de hiel o el de miel'".

Sinopsis

En este libro se recogen todos los escritos del autor. Relatos, desgarros, emociones, amores, reflexiones del caminar por este hermoso viaje que es la vida, aunque muchas veces sea duro por las circunstancias que no se pueden evitar, como las enfermedades o la muerte.

Según el autor: "Creo que las cosas son como son, no como pensamos o nos gustaría que fuesen. Observa un hecho y no lo juzgues, ni lo critiques, ni lo dividas. Ahí está la verdad. Así sucedió. Nosotros la vestimos, le damos una interpretación; por eso muchas veces nos equivocamos en el afán de saber la verdad para alentar nuestro ego. Sin embargo, la verdad ya estaba antes que nuestro pensamiento o nuestra opinión, y así es como sucedieron las cosas. Tú decides qué traje ponerte: el de hiel o el de miel".

El autor

Francisco Iglesias Rubio (Ladrillar, Las Hurdes, 1964) dio sus primeros pasos laborales en el campo y el bar familiar, además ha trabajado como mensajero y taxista. Los únicos estudios que tiene, según él mismo explica: "los que hizo sobre si mismo, licenciado en nada y aprendiz de todo. La mayor aventura, la vida, su vida". Su objetivo la superación personal.

Ya es posible comprar el libro en versión física en la página web de Libros. cc, Amazon y El Corte Inglés y en la propia web de la editorial Autografía.

