Las videoconsultas médicas aumentan un 336% durante el confinamiento según un estudio de SaludOnNet

viernes, 22 de mayo de 2020, 11:02 h (CET) Los españoles han cambiado, durante la cuarentena, la forma de resolver los problemas de salud, según pone de manifiesto un análisis realizado por SaludOnNet desde mediados del mes de marzo. Antes de la crisis del coronavirus la mayoría de los pacientes elegía los servicios médicos presenciales para ser atendidos en centros médicos y hospitales. Tras decretarse el estado de alarma los hábitos se han modificado, ganando protagonismo la telemedicina Según datos obtenidos por SaludOnNet a través de la venta de servicios médicos en clínicas y hospitales privados de toda España, el uso de las Video Consultas experimentó un aumento del 336% durante las semanas de confinamiento, mientras que las visitas al médico se redujeron un 64%.

En la actualidad, y coincidiendo con la fase de desescalada, el paciente vuelve a preferir la consulta presencial, aunque en muchos centros médicos siguen manteniendo y potenciando la telemedicina, para evitar aglomeraciones.

Medicina General y Psicología a la cabeza

Muchas personas han optado por las video consultas siguiendo la recomendación sanitaria de no acudir a centros médicos y hospitales, salvo casos urgentes, y por la rapidez y seguridad que ofrece la telemedicina. Tanto la Video Consulta como el Chat Médico han permitido el contacto de pacientes con médicos de familia y especialistas sin esperas y desde casa. El ahorro de tiempo en desplazamientos y la seguridad que proporciona hablar con un médico en un momento de crisis sanitaria ha convencido a pacientes y a médicos que ven, en este tipo de servicios, un complemento perfecto a la tradicional visita presencial.

El perfil del usuario de servicios de telemedicina ha sido un hombre de 25 a 44 años, mientras que las personas más jóvenes han sido, en términos absolutos, las que menos han demandado este tipo de servicios.

Respecto a las especialidades médicas más requeridas por los usuarios de telemedicina durante las semanas de confinamiento, Medicina General ha sido la más demandada (21%), principalmente con consultas relacionadas con el coronavirus y sus síntomas. Muchos pacientes han recibido asistencia y tratamiento a través de Video Consulta, ya que este tipo de atención le permite al médico enviar recetas de medicamentos y prescripciones para pruebas diagnósticas. A continuación, Psicología (19%) ha sido la segunda especialidad más solicitada.

Al médico solo para problemas de salud urgentes

Por otro lado, y a pesar de que los pacientes han preferido utilizar la Video Consulta y el Chat Médico para contactar con un médico, durante el confinamiento ha habido pacientes que han continuado acercándose a las clínicas y hospitales privados que permanecían abiertos, aunque en un número muy reducido.

Dentro del grupo de servicios presenciales que no han podido esperar durante el confinamiento, destacan las pruebas diagnósticas relacionadas con ginecología y urología, las revisiones obstétricas y ginecológicas, y las consultas de dermatología; mientras que las cirugías han sido aplazadas hasta que la situación en clínicas y hospitales se normalice.

Más visitas al médico y menos telemedicina durante la desescalada

Desde la semana del 4 de mayo, inicio de la Fase 0, se observa cómo la tendencia ha vuelto a invertirse. Con la desescalada ya en marcha y con la mayoría de centros médicos retomado su actividad, los pacientes han vuelto a comprar servicios médicos presenciales muy por encima de los de telemedicina. Así, durante el periodo comprendido entre el 4 y el 17 de mayo, los usuarios de SaludOnNet están comprando nueve servicios presenciales por cada uno de telemedicina.

