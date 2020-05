Las mascarillas personalizadas: un "must" de protección y estética Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 11:06 h (CET) Digital Nature ayuda a la aceptación de las mascarillas a través de su personalización El uso de mascarillas es, desde el 21 de mayo, obligatorio para realizar actividades en espacios públicos o cerrados con pública concurrencia. El país, que aún se encuentra bajo la excepcionalidad del estado de alarma y expectante ante la posibilidad de un rebrote del virus, exhorta ahora a sus ciudadanos a seguir conteniendo la pandemia durante la desescalada.

Por otro lado, la ausencia de una vacuna efectiva sitúa ya al virus dentro de un escenario de futuro, por lo que el escrúpulo, el gel hidroalcohólico, la limitación de movimiento, el distanciamiento social y las mascarillas higiénicas son, a día de hoy, las únicas armas efectivas contra el COVID-19.

De todas ellas, las mascarillas son las que más impacto han causado en la ciudadanía. Este producto sanitario, de escasa producción, se agotó rápidamente en los primeros días de la pandemia, convirtiéndose al poco en un artículo de lujo del que ya existen múltiples modelos y tipos: de alta protección, quirúrgicas, electrónicas…

La obligatoriedad ha hecho de las mascarillas, otrora un producto exclusivamente sanitario, un complemento de diario para cerca de 47 millones de personas. Motivo por el cual la agencia de marketing digital en Alicante, Digital Nature, se ha sumado al diseño de mascarillas personalizadas.

La agencia ha lanzado la web mascarillaspersonalizadas.net. Un portal a través del cual se ofrece producto adaptado al gusto, desde mascarillas de diseño o deportivas, pasando por mascarillas infantiles o de equipos de fútbol, hasta mascarillas de máxima protección como las FFP2 o FFP3.

Dentro del efecto psicológico de la aceptación, la personalización de un artículo como la mascarilla sanitaria, puede facilitar su uso, sobre todo para las personas más aprensivas.

Todos los ciudadanos, de seis años en adelante, están ya obligados a protegerse con mascarillas a la hora de realizar actividades sociales; siempre que no pueda mantenerse la distancia de seguridad. Una responsabilidad común que ha convertido a la mascarilla higiénica en parte del vestuario diario de todos.

Adaptar este artículo higiénico al gusto o los intereses de cada cual ofrece una solución estética al imperativo sanitario, por lo que mascarillas infantiles, de diseño exclusivo, coloridas, con banderas, de equipos de fútbol, etc, son ahora una alternativa igualmente responsable, pero más cómoda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.