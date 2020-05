Gandía por ti, la campaña que ofrece descuentos en turismo para los héroes de la COVID-19 Redacción Siglo XXI

viernes, 22 de mayo de 2020, 10:57 h (CET) El coronavirus está dejando muchas historias, como también muchas figuras que han demostrado ser auténticos héroes. El ayuntamiento de Gandía, en colaboración con una empresa de la localidad, ha querido promover la iniciativa “Gandía por ti”, una con la que ofrecer descuentos de hasta el 20% a todos los profesionales que se han dejado la piel en esta crisis pandémica.

Una propuesta que no solo está orientada a profesionales del sector sanitario, sino también a todos aquellos que han estado trabajando duramente para ayudar a quienes lo necesitan en estos tiempos tan difíciles. Desde la alimentación hasta la higiene o la salud son algunos de los sectores a los que mira esta propuesta de la localidad valenciana.

El concejal de Turismo y Playas del Ayto. de Gandía, Vicent Mascarell, ha explicado que esto no es más que “un modesto homenaje a los héroes de esta pandemia”, una forma de recompensar ese trabajo de unos pocos que ha permitido que otros muchos pudieran seguir en casa sin miedo. La idea, tal y como ha subrayado Mascarell, es que la iniciativa dé comienzo el 25 de mayo y se prolongue hasta el 31 de diciembre del presente 2020.

Cuarenta establecimientos se han sumado ya a esta campaña para dar la recompensa que se merecen a los héroes de la pandemia, muchos de ellos, referentes del turismo destacados en publicaciones como esta guía de viaje. Entre ellos hay desde campings hasta hoteles, heladerías, chiringuitos, comercios y hasta museos o centros de interpretación. No son pocos los que quieren aportar su granito de arena, ni los que se irán uniendo a medida que avance el tiempo.

Los héroes a los que Gandía premia

Pensar en el personal que ha estado al pie del cañón en los días más difíciles del confinamiento normalmente lleva al sector sanitario, pero hay otros muchos profesionales que también han estado ahí desde el primer momento. Gandía por ti también los tiene en cuenta, sumándolos a la lista de beneficiarios de su campaña.

Así, el personal de supermercados, profesionales audiovisuales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del ejército o incluso farmacéuticos y otros muchos trabajadores podrán adherirse a este programa. Para poder disfrutar de las ventajas que se ofrecen, tienen que personarse en una de las tres oficinas de turismo de Gandía acreditando que forman parte de los sectores indicados.

Al hacerlo, reciben una tarjeta personalizada que pueden presentar en los establecimientos adheridos a la campaña para disfrutar de las promociones y descuentos acordados. Su identificación es sencilla, ya que todos los negocios que se han sumado, y que lo hagan, tendrán un sello que los identificará fácilmente y que servirá para que estos héroes pueden disfrutar de las ventajas que ofrecen.

Descuentos especiales para trabajadores especiales

La premisa de este movimiento iniciado en Gandía es la de ofrecer descuentos de hasta el 20%. Ahora bien, las cifras varían en función del tipo de establecimiento. Los negocios que mantienen unos precios al 80% de su valor original son restaurantes y bares, comercios, museos y todo lo relacionado con el turismo activo.

A partir de ahí, los números descienden ligeramente. De este modo, se encuentran las rebajas del 15% en hoteles, las del 10% en casas rurales y las del 5% en campings y apartamentos turísticos. Una fórmula que dispara ya el interés por el alojamiento en recintos hoteleros.

Por ahora, son 40 los negocios que se han sumado a esta campaña. Sin embargo, el ayuntamiento ha facilitado el contacto a través del mail “gandia@touristinfo.net” para que cualquier empresa interesada también pueda sumarse en este movimiento para compensar a los héroes anónimos de nuestro país. De hecho, se prevé que la cifra crezca considerablemente en las próximas semanas y meses.

Una medida que también ayuda al turismo

El turismo es uno de los sectores más dañados por el confinamiento iniciado a raíz del coronavirus. Las principales localidades que viven de esta actividad han notado el impacto más que ninguna otra, y eso es algo que afecta directamente a la economía española. No en vano, el sector turístico abarca el 15% del PIB, con casi 3 millones de puestos de empleo.

Las últimas cifras hablan de unas pérdidas de 100.000 millones de euros a escala nacional, algo que provocará el cierre de muchos negocios. Sin embargo, medidas como la impulsada en Gandía pueden servir para revitalizar el sector y fomentar el turismo dentro del país. La campaña Gandía por ti no solo está diseñada pensando en las personas que merecen descansar tras todo su esfuerzo, sino también en aquellas que merecen que su negocio siga adelante a pesar de las circunstancias.

