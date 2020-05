Informe anual sobre el uso de la tecnología en la Educación de BlinkLearning Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 08:58 h (CET) El estudio realizado entre más de 3.000 docentes de España y Latinoamérica muestra el estado de la digitalización de los centros escolares antes del Covid-19. La modalidad de clases a distancia se da en un contexto donde los profesores ya demandaban más formación en el uso de las herramientas tecnológicas (49%). Con un crecimiento de más de un millón de nuevos usuarios, la plataforma educativa BlinkLearning se posiciona como la solución para hacer frente a las clases a distancia Por quinto año consecutivo BlinkLearning, compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para la educación, da a conocer los resultados del Estudio anual sobre el uso de la tecnología en el aula realizado en España, Colombia, México, Perú y Argentina.

El informe muestra una fotografía del estado de la digitalización de las aulas antes de la suspensión de las clases. En España, casi el 50% de los docentes opina que el mayor reto frente a las TIC es su formación en competencias digitales. Mientras que el mayor desafío de la educación a nivel general no tiene que ver con lo tecnológico, sino que sigue siendo lograr una mayor motivación de los alumnos (40%).

Dispositivos en el aula

Este año el móvil (29%) es el protagonista en las aulas, siendo el dispositivo más utilizado por los alumnos. Detrás le siguen las pizarras digitales (26%), los portátiles (21%) y las tabletas (5%).

Ventajas y motivación del alumnado

El 68% de los docentes asegura que la motivación en el aula aumenta con las TIC y su principal ventaja pedagógica es el acceso a un mayor número de contenidos (74%). Además, el 79% de los docentes recomendaría a otro compañero iniciar un proyecto digital en su centro educativo.

Mientras que el cambio en los intereses de los alumnos se debe a Internet, a las redes sociales (30%) y a la información que encuentran navegando (22%).

Déficits académicos

La formación del profesorado (49%) y la carencia de dispositivos suficientes (45%) son los mayores desafíos que se enfrentan los docentes al usar la tecnología en las aulas.

Centrándonos en el alumnado, el principal déficit se da en la incapacidad para contrastar la información (48%).

Papel del docente

El 96% de los encuestados cree que su labor no está lo suficientemente valorada por la sociedad. Sin embargo, tan solo un 1% siente que su trabajo no lo hace por vocación.

Conscientes de que el docente es la clave del proceso de aprendizaje, BlinkLearning lleva adelante desde el 2017 el Movimiento #Realinfluencers, que tiene como objetivo valorar la figura del maestro en la sociedad.

Acerca de BLINKLEARNING

BlinkLearning es una compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para la educación. A través de la plataforma, docentes y alumnos acceden a más de 15.000 libros digitales de más de 90 editoriales educativas nacionales e internacionales.

Con más de dos millones seiscientos mil usuarios activos, BlinkLearning se ubica entre las 100 páginas más visitadas de España según el ranking de Alexa y se posiciona como la plataforma educativa elegida para hacer frente a las clases a distancia.

Recursos adicionales

Conocer más sobre el V Estudio sobre el uso de la tecnología en la educación.

Descargar los informes de España, Argentina, Colombia, Méxicoy Perú.

Descubrir el IV Estudio del uso de la tecnología en las aulas (2018).

Conocer el movimiento Realinfluencers.

Contacto: esther.anton@blinklearning.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.