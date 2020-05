Islamicfundraising, la primera plataforma de crowdfunding dedicada a la comunidad musulmana Comunicae

viernes, 22 de mayo de 2020, 09:02 h (CET) Islamicfundraising.com, la primera plataforma gratuita de crowdfunding social dedicada a la comunidad musulmana en España, ha captado alrededor de 100.000€ En estos momentos difíciles que se están viviendo a causa de la crisis sanitaria y económica, surgió el 1 de abril Islamicfundraising, una plataforma de crowdfunding social dedicada a la comunidad musulmana.

Amine El Azizi fundador de Islamicfundraising explica el motivo del lanzamiento de la plataforma: “La plataforma nació con el fin de impulsar el rol social de la comunidad musulmana. El objetivo de la plataforma no es solo ayudar a entidades y ONGs a recaudar fondos, sino también ofrecer apoyo e acompañamiento a startups y negocios de dicha comunidad y así poder impulsar el rol social de la comunidad musulmana. La crisis provocada por el Covid-19 junto con el Ramadán, nos han obligado a acelerar el desarrollo y lanzamiento de la plataforma, para así dar auxilio a las muchas familias y negocios que se han visto afectados por la crisis actual”

La primer campaña ha sido la de ayudar a una clínico podológica a hacer frente a los gastos estando ésta cerrada debido al estado de alarma.

La plataforma está siendo utilizada por diferentes grupos y organizaciones. Tanto por ONG como es el caso de Human Appeal o Fundación Comité de Apoyo Al Pueblo Palestino, como por diversas mezquitas o negocios que han visto afectados sus ingresos a causa de la crisis del coronavirus y necesitan fondos económicos para poder paliar la situación actual en la que se encuentran inmersos.

En tan solo un mes y medio del lanzamiento de la plataforma, se han captado alrededor de 100.000€ que han servido para dar respuesta a la sociedad musulmana más necesitada. Las características que hacen de Islamicfundraising una plataforma exitosa es su estrategia de ‘0% comisión’: no se cobra comisión de los fondos recaudados a las entidades promotoras que crean la campaña. Este hecho hace que muchas personas interesadas se lancen a pedir ayuda a través de esta plataforma. Además, antes de que se active una campaña, el departamento legal de la plataforma comprueba su autenticidad y la identidad de la persona que la crea, apostando por la transparencia y la honestidad tanto de promotores como de los donantes.

En referencia a las campañas, una de las más exitosas fue la de Amin en su lucha contra al cáncer, que consiguió 11.000€ en menos de 10 horas. Algunas de las campañas que están en funcionamiento actualmente son la de brindar hogar para las familias más necesitadas, el reparto de lotes de comida en Barcelona y Valencia, o la de pagar los gastos del centro cultural islámico de la asociación Iqra.

Datos de contacto:

Amine El Azizi

info@islamicfundraising.com " (+34) 633.831.778

