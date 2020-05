Fresenius Kabi dona más de 110.000 mascarillas y guantes a profesionales sanitarios contra el coronavirus

Para paliar los efectos de la pandemia y ayudar a profesionales de salud y pacientes en España, la compañía farmacéutica ha cedido gel higiénico, material de protección individual así como pulsioxímetros. Fresenius Kabi ha aumentado su capacidad de producción en medicamentos vitales como el Propofol, destinado a los pacientes ingresados en las Unidades Críticas con insuficiencia respiratoria Siguiendo su filosofía “caring for life” (al cuidado de la vida), Fresenius Kabi se ha volcado en la donación de material sanitario durante la crisis del coronavirus, en una iniciativa pensada para ayudar tanto a los profesionales sanitarios en primera línea contra la pandemia como a los pacientes que están sufriendo el covid-19. La empresa ha hecho entrega a centros y hospitales de más 50.000 mascarillas y 60.000 guantes para la protección de los profesionales sanitarios. La donación de material sanitario también ha incluido pantallas de protección individual, gel higiénico, gafas protectoras, buzos, palos de gotero, así como pulsioxímetros, fonendoscopios o auriculares, entre otros.

Desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, Fresenius Kabi ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno y las autoridades de salud pública para garantizar el acceso continuo, por parte de profesionales sanitarios y pacientes, a los medicamentos y dispositivos médicos necesarios durante la pandemia.

En un momento en que el mundo se ha enfrentado a una amenaza sin precedentes, como parte de una industria esencial, la compañía y sus trabajadores no sólo no han dejado de prestar servicio, si no que ha reforzado la producción para garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías vitales a hospitales y pacientes, en circunstancias de gran excepcionalidad, cuando eran más necesarios que nunca. Concretamente, Fresenius Kabi ha aumentado especialmente la producción de Propofol, un anestésico intravenoso esencial para los pacientes con insuficiencia respiratoria y ha garantizado el suministro de productos básicos a las UCI.

Además, como viene siendo habitual, Fresenius Kabi ha continuado cediendo las bombas de infusión a centros sanitarios y ha ofrecido formación on-line para su utilización.