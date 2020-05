UNICEF denuncia que el aumento de los ataques en Ucrania ha causado "numerosas" víctimas infantiles Por ello, el organismo ha pedido 23 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para dar respuesta a la crisis del coronavirus en Ucrania Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de mayo de 2020, 09:40 h (CET) El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha denunciado este viernes que el aumento de bombardeos en el este de Ucrania ha causado "numerosas" víctimas infantiles, una situación exacerbada por la limitación de movimientos para niños y familias debido a la pandemia de la COVID-19.



A juicio del organismo, que también ha puesto el foco en los daños que estos ataques causan a las escuelas de la región, la vida se ha vuelto "aún más insoportable" para los aproximadamente 430.000 niños afectados por el conflicto en Ucrania, que dura ya seis años.



Desde comienzos de este año se han producido diez muertes infantiles relacionadas con el conflicto, el doble que el año pasado en el mismo periodo, ha precisado el organismo. Seis de los incidentes se produjeron solo en la primera semana de mayo.



En concreto, UNICEF ha revelado que seis niños resultaron heridos en sus casas tras los bombardeos contra sus pueblos durante la primera semana de este mes. Además, en uno de esos bombardeos, tres niñas resultaron "gravemente" heridas: dos hermanas, de siete y diez años, y una amiga, también de siete.



"Llegué a casa y encontré a mis dos niñitas y a su amiga en el baño cubiertas de sangre", ha relatado el padre de las niñas, Oleksander, a los trabajadores humanitarios. "Tenían tanto miedo que se metieron en el baño para esperar a que las encontraran", ha agregado.



En cuanto a las escuelas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha especificado que se han registrado nueve ataques contra las mismas desde que comenzó 2020, cinco de ellos en abril. Durante uno de los ataques, una niña de 17 años resultó herida por metralla mientras estaba en el patio de la escuela.



"Todo ello ocurre a pesar de que en noviembre de 2019 Ucrania se convirtió en el país número 100 en firmar la Declaración de Escuelas Seguras, comprometiéndose a proteger las escuelas durante el conflicto", ha criticado el organismo.



ALTO EL FUEGO

La directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan, ha descrito como "inadmisible" que los niños y las familias del este de Ucrania "tengan que lidiar no sólo con las estrictas medidas de confinamiento, sino también con la constante amenaza de que sus casas puedan sufrir algún ataque".



"Después de más de seis años de un conflicto letal, los niños y sus familias necesitan urgentemente la paz", ha añadido, instando "a todas las partes" a que se comprometan a un alto el fuego. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ya pidió un alto el fuego global para concentrar todos los esfuerzos en responder a la crisis de la COVID-19.



En Ucrania, las familias, incluidas las que están en zonas afectadas por el conflicto, están confinadas desde finales de marzo. Hasta el momento, en el país hay 19.000 casos confirmados de coronavirus.



En este contexto, y debido a la pandemia, el año escolar terminará a distancia. Esto deja a muchos niños que viven cerca de la llamada 'línea de contacto' --donde la violencia es más intensa-- sin una manera real de continuar su educación, debido a la limitada conexión de internet y a la falta de acceso al equipamiento necesario.



Además, el trauma emocional causado por la restricción de movimientos, el cierre de escuelas y el aislamiento intensificará los ya altos niveles de estrés que sufren estos niños, ha precisado UNICEF, cuyo trabajo en esta zona se ha ampliado debido a la crisis del coronavirus.



Así, UNICEF entregó suministros médicos, de protección y de higiene a 19 hospitales del este de Ucrania, además de proporcionar a niños, jóvenes y cuidadores apoyo psicosocial, asesoramiento sobre los efectos de la violencia y formación sobre el riesgo de minas. También ayuda a reparar las escuelas y jardines de infancia dañados y colabora con el Ministerio de Educación y Ciencia para proporcionar educación a distancia.



Por ello, el organismo ha pedido 23 millones de dólares (casi 21 millones de euros) para dar respuesta a la crisis del coronavirus en Ucrania. Este montante se une al llamamiento humanitario anterior de 9,8 millones de dólares (casi 9 millones de euros) para dar apoyo a los niños y familias afectados por el conflicto en el este del país. Hasta el momento, sólo se han recibido el 27 por ciento de los fondos.

