Future Foresight, una metodología para estar preparados para el mañana

jueves, 21 de mayo de 2020, 12:54 h (CET) La metodología de Opinno busca identificar adaptaciones a posibles escenarios futuros. Detectar los elementos que serán imprescindibles para un negocio en el futuro, para potenciar la flexibilidad de la organización y así hacer frente a las nuevas realidades y a los nuevos escenarios que, poco a poco, se están gestando cada día La firma global de innovación Opinno ha presentado su metodología Future Foresight que permite a las empresas identificar posibles escenarios futuros que afectarán su negocio y prepararse para ellos. Según Opinno, la pandemia del Covid-19 ha adelantado un escenario de digitalización y teletrabajo que hubiera tardado meses o años en llegar. En paralelo, los usuarios se han hecho más dependiente de los canales digitales. Dos situaciones a las que las empresas deben dar respuesta de forma efectiva.

Daniel Medina, co-fundador de Opinno y director de Innovación y Estrategia, comenta que “Future Foresight ayuda a las empresas a anticiparse al futuro y prepararse para él, gestionando la incertidumbre para tomar mejores decisiones. También permite, desde el presente, desarrollar una visión del futuro y trabajar eficazmente en la preparación necesaria del negocio".



Liderazgo: Pensar en el futuro para entender el presente

Frente a la crisis del Covid-19, las metodologías estratégicas tradicionales no pueden anticiparse a escenarios de incertidumbre y esta es la razón por la que la mayoría de las empresas están sufriendo un impacto muy significativo en su negocio. El nuevo informe de Opinno Future Foresight permite identificar aquellos posibles eventos que afectarán a una organización, para desarrollar posibles escenarios de futuro, y trabajar más eficazmente en la construcción del futuro del negocio.



Por esto, el liderazgo y el compromiso de la organización debe basarse en la inquietud por el conocimiento, por desarrollar una visión amplia que permita conocer tendencias y posibles escenarios. Además, el liderazgo debe ser capaz de actuar, con valentía y decisión, y de promover dinámicas de colaboración, internas y externas, de los equipos para construir, entre todos, la adaptación al futuro.



Adaptaciones: La esencia de la supervivencia

La metodología de escenarios futuros no busca soluciones, busca identificar adaptaciones. Pretende detectar los elementos que serán imprescindibles para un negocio en el futuro, potenciando la flexibilidad de la organización para hacer frente a las nuevas realidades y a los nuevos escenarios que, poco a poco, se están gestando cada día. Los cinco pasos clave para esto son los siguientes:

1. Identificar áreas y tendencias relevantes. Para encontrar las áreas principales del negocio y las tendencias actuales que están definiendo el futuro, conocer cuál puede ser el impacto de éstas en cada área de actividad de las empresas.

2. Rodearse de expertos. Para poder identificar los escenarios más realistas es necesario comprender el origen y motivación de las distintas tendencias, lo que permite reconocer cuándo estas se intensifican o debilitan.

3. Definir escenarios de futuro. Se trata de combinar distintas tendencias, con el apoyo y conocimiento de los expertos.

4. Determinar retos. Las compañías deben seleccionar los retos que quieren enfrentar en los escenarios identificados. Este paso es clave para tener una dirección clara.

5. Crear un plan de acción. Se busca una evolución completa pero progresiva, que lleve a las compañías a posicionarse en función de sus objetivos. Los planes de acción más completos y efectivos deben incluir proyectos de innovación incrementales, transformacionales y disruptivos, lo que permitirá una evolución progresiva del negocio y de la compañía.

Link al informe completo Future Foresight de Opinno: https://opinno.com/es/future_foresight

