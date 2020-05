El arte de las lápidas personalizadas de Mármoles Osma Comunicae

jueves, 21 de mayo de 2020, 12:30 h (CET) La venta de productos personalizados es todo un éxito en cualquier mercado y también en el de lápidas Los productos personalizados han llamado la atención desde siempre ya que contienen un caracter especial que los diferencia del resto de artículos.

Mármoles Osma es una empresa especializada en el trabajo del mármol y concretamente en la fabricación de lápidas en Castellón.

Esta empresa ha estado elaborando piezas de mármol desde hace más de 25 años encargándose de la fabricación, distribución y venta de todo tipo de artículos, desde fabricación de cocinas, cuarzos compactos, etc. hasta la fabricación de Panteones, lápidas, etc.

Durante estos últimos años Mármoles Osma ha sabido renovarse al mercado actual y ha implementado en sus catálogos la personalización de elementos del Arte Funerario.

Estas personalizaciones abarcan desde las inscripciones sobre la piedra hasta la grabación de imágenes en ella.

Actualmente cuentan con cinco técnicas para el tallado de los motivos:

Bronces e inoxidables: Superponen todo tipo de figuras de Bronce e inoxidable.

Grabados de control numérico: Graban con maquinaria asistida por ordenador, utilizando fresas de diamante principalmente.

Grabados con láser: Última tecnología aplicada al arte funerario, utilizan el láser para el grabado de los motivos.

Grabados en arena: Graban por proyección de arena a presión.

Grabados semitalla: Trabajos de semiescultura de manera artesanal.

En este aspecto es muy diferente la personalización de una lápida a la de cualquier otro producto ya que una de las características más importantes a la hora de personalizar un elemento funerario es que sea de la calidad suficiente como para perdurar en el tiempo.

Además estos elementos, las lápidas, suelen estar expuestas a fuertes factores meteorológicos como lluvias, granizo, viento, etc. Es por eso que deben ser fabricados con los mejores materiales.

Mármoles Osma está ubicada en Castellón pero también ofrecen servicio en Madrid y Zaragoza. Cuentan con un equipo de logística profesional por el cual pueden trabajar a nivel nacional con total comodidad y presteza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.