Festival Cultura Inquieta cancela su edición de 2020

Fruto de la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia, no será posible la realización del Festival Cultura Inquieta 2020 en las fechas y formato que estaba previsto. Un formato nuevo más estimulante y participativo que trasladarán de forma íntegra al verano de 2021.



Las noticias que hoy os traemos tristemente no pillarán a nadie por sorpresa: nos vemos obligados a cancelar la edición de este año del festival. Una decisión que, junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, nos hemos visto forzados a adoptar.



Lo hemos peleado a tope. Hemos estado en contacto constante con el Ayuntamiento de Getafe, a quien hemos de agradecer de corazón su compromiso y excelente disposición en todo el recorrido.



Hemos tratado de mantener el optimismo y agotar la última opción, aguardando a que la situación general provocada por la pandemia diera un giro inesperado. No ha sido así y, ante la crisis sanitaria global, vemos que no es posible, a día de hoy, la realización del Festival Cultura Inquieta 2020 en las fechas y formato previsto garantizando completamente vuestra seguridad, la de los artistas y la del equipo inquieto.



El revés es grande: el formato nuevo nos tiene del todo enamorados. Pero tenedlo claro: vamos a tratar de trasladar todo el programa de este año al verano de 2021. La disposición de todas las partes implicadas es excelente. Todos los músicos y resto de los artistas desean ser parte de la edición 2021 del Cultura Inquieta, la cual se desarrollará entre finales de junio y primeros de julio de 2021.