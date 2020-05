Nace REBEL REBEL para revitalizar la industria musical El proyecto viene respaldado por Sympathy for the Lawyer, despacho de abogados de referencia en el sector musical, en su vocación de apoyar el desarrollo profesional de la industria Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 09:41 h (CET) Cuando corren tiempos difíciles, reinventarse y avanzar hacia el cambio se hace inevitable, casi imprescindible para poder sobrevivir. Innovar es sinónimo de inconformismo, de emprendimiento, de transformación… Y de todo esto la música sabe mucho. Siempre ha sido tierra de inconformistas y transgresores, sin miedo a arriesgarse para mantenerse viva y fresca: la música es rebeldía.



Así nace REBEL REBEL, una nueva consultoría estratégica que llega para acompañar, apoyar y ayudar al sector musical en este proceso de transformación y cambio, necesario tras la crisis mundial que ha provocado la pandemia del COVID-19.



Un proyecto que surge con el firme objetivo de guiar a las empresas y profesionales del sector (promotores, salas, festivales, oficinas de management, sellos, fundaciones, técnicos...) hacia nuevas oportunidades, a redefinir sus servicios y a optimizar su negocio de cara a un futuro que ha llegado antes de tiempo y que nos ha obligado a reaccionar casi sin margen de maniobra.



Es el momento de trabajar unidos, activarse y poner en marcha nuevas ideas para que sea esta crisis y no la industria musical la que se quede atrás. Por ello, desde REBEL REBEL proponen programas de transformación de las empresas musicales adaptados a las dimensiones de cada una, y ya están trabajando para cerrar proyectos formativos e iniciativas con la administración pública para la reactivación del sector desde todos los ámbitos posibles.



Respaldada por Sympathy for the lawyer, despacho de abogados español especializado 100% en la industria musical, REBEL REBEL es una iniciativa diferente e independiente, pero que cuenta con la ventaja de enmarcarse en una familia con experiencia y gran conocimiento del sector.

