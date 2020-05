Defensores de sanidad pública denuncian "paralización" en la actividad asistencial de hospitales gallegos El Servizo Galego de Saúde asegura que se las consultas y actividades, como las cirugías, se están "recuperando gradualmente" Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 09:04 h (CET) La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denuncia la "paralización de la actividad asistencial en los hospitales públicos gallegos", mientras que el Sergas asegura que esta actividad se recupera "gradualmente".

A juicio de los defensores de la sanidad pública, los hospitales no han recuperado su actividad asistencial habitual y mantienen "el cierre de camas de hospital con el argumento de evitar el colapso" de estas instalaciones debido a la crisis sanitaria, han explicado este miércoles en un comunicado.

Por su parte, fuentes del Área Sanitaria de Pontevedra han confirmado a Europa Press que las plantas "no están cerradas", sino que "están abiertas y disponibles para nuevas hospitalizaciones".



Y es que esta asociación ha denunciado concretamente la situación del Hospital de Pontevedra, donde aseguran que se mantiene "gran parte de la planta" de los servicios quirúrgicos cerrada. "Sigue habiendo dos profesionales de guardia y prácticamente la totalidad de casos y pruebas han sido derivados al Hospital Quirón", un hospital privado de la multinacional alemana Freshenius.



Sin embargo, las fuentes consultadas de este área han rebatido que "precisamente no se derivan" casos porque el número de diagnósticos activos de coronavirus ha descendido y los servicios están en "total y plena disponibilidad".



Dada la disminución del número de casos, la asociación cree que ya "no parece sostenible" utilizar el argumento de la COVID-19 "para evitar el riesgo de contagio de pacientes que asisten a los hospitales públicos".



En todo caso, esta visión no es compartida por parte del hospital pontevedrés que asegura que "está recuperando la actividad quirúrgica y de consultas gradualmente" y que los recientes datos sobre el coronavirus "facilitan que se reanude esta actividad".



Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública esto no es suficiente y consideran "inaceptable mantener paralizada la actividad asistencial" porque "supone un riesgo para los enfermos con patologías crónicas y degenerativas"

Al mismo tiempo, creen que "contribuye a incrementar las listas de espera y cuotas inaceptables" y "supone una privatización de la atención hospitalaria que beneficia a los centros concertados".



Por todo ello, han exigido la "continuación inmediata" de la actividad asistencial "normal" y la "reapertura e las salas y servicios clausurados por la pandemia"; así como "poner en marcha un plan para incrementar la actividad de los centros públicos" con la "contratación de personal".



