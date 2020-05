El Ibex 35 abre con una caída del 1,5% y pierde los 6.600 ante las nuevas tensiones entre EE.UU. y China

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 1,5%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.585 enteros a las 9.01 horas, en una jornada marcada de nuevo por las tensiones entre Estados Unidos y China con acusaciones sobre el origen del brote del coronavirus, lo que podría desembocar en una guerra comercial.



En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra China a cuenta de su gestión de la pandemia del coronavirus y ha asegurado que las autoridades del país asiático podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron".



El mandatario ha señalado que la "desinformación" y el "ataque de propaganda" en Estados Unidos y Europa es una "desgracia" y ha asegurado que "todo viene de arriba", en una referencia velada al presidente de China, Xi Jinping. "Podrían haber detenido la plaga fácilmente, pero no lo hicieron", ha zanjado.



Por otro lado, los inversores siguen atentos a la reapertura económica de forma progresiva en distintos países, entre ellos España, y estarán pendientes además de la conferencia que ofrecerá este jueves el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre el Covid-19.



De hecho, Powell hablará justo un día después de conocerse las actas de la Fed, en las que el organismo alerta de que los trabajadores y hogares con ingresos más bajos serán los más afectados por la crisis generada por el Covid-19, al tiempo que no descarta por completo que se produzca un segundo brote del virus en el país norteamericano.



Tras cerrar ayer con una subida del 1,13%, el Ibex 35 iniciaba la jornada de este jueves en negativo intentando aferrarse a la cota psicológica de los 6.600 puntos y con la mayor parte de los valores en rojo.



En los primeros compases de la sesión, Bankia lideraba las caídas, con un descenso del 3,3%, seguido de Meliá Hotels International (-2,98%), Amadeus (-2,96%), Colonial (-2,85%), BBVA (-2,8%) y Ferrovial (-2,6%), mientras que en el lado contrario se situaban Siemens Gamesa (+2,61%), Viscofan (+1,38%), Acciona (+0,74%) y Aena (+0,63%).



En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 34,09 dólares a las 9.01 horas, tras subir un 1,8%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 36,26 dólares, con una subida del 1,43%.



Asimismo, las bolsas europeas han abierto la jornada con comportamiento negativo, con caídas superiores al 1% para Francfort y París, mientras que Londres caía un 0,7%.



Por su parte, la prima de riesgo española avanzaba hasta 119 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,719%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0976 'billetes verdes'.