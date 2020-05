ASOZUMOS renueva su página web Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 14:02 h (CET) La Asociación Española de Fabricantes de Zumos, ASOZUMOS, lanza su nueva página web, en la que ofrece una imagen más fresca y actual del sector de los zumos y néctares. Web-site en la que mejora tanto su imagen y diseño, cómo sus contenidos La nueva página web de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (www.asozumos.es) es una herramienta moderna, adaptada a los tiempos, estándares y tecnologías actuales, que forma parte de la etapa de renovación que ha vivido ASOZUMOS.

Se presenta como una ventana hacia el exterior, una suerte de carta de presentación de la industria de los zumos y néctares, su papel y compromisos; así como un lugar de referencia en el que encontrar información sobre diversas cuestiones como: legislación, nutrición y salud, cifras de consumo, datos del sector, calidad, sostenibilidad, cuestiones de fabricación, o la historia del sector, entre otras.

Al mismo tiempo, mantiene una importante función en la comunicación interna de la Asociación con los miembros asociados que, a través de la ZONA SOCIOS, y mediante su identificación personal, pueden acceder a toda la documentación de carácter interno, actualizada a diario por el Secretariado en las distintas áreas de trabajo consideradas relevantes.

La nueva web también incluye un microsite sobre el Sistema Español de Autocontrol de Zumos y Néctares – SEAZN (www.asozumos.es/seazn), que forma parte de la nueva estructura de ASOZUMOS. Un sistema de autocontrol pionero que fomenta y defiende la calidad y autenticidad de los productos de la industria de zumos y néctares desde 1999.

No duden en visitar la página, conozcan el sector de los zumos y néctares y resuelvan todas las dudas que puedan tener al respecto del mismo.

Si desean asociarse, no tienen más que entrar en la sección HAZTE SOCIO para, tras cumplimentar un sencillo formulario de consulta, ser contactados por la Asociación, que les facilitará toda la información que deseen.

ASOZUMOS, la Asociación Española de Fabricantes de Zumos

La Asociación integra tanto a las industrias exclusivamente comercializadoras o envasadoras de zumos y néctares de frutas y hortalizas como a las dedicadas a la transformación de la materia prima y obtención de semielaborados vegetales (concentrados, cremogenados o purés y otros derivados), englobando diversos modelos de negocio tanto de marcas propias como de marcas de la distribución.

ASOZUMOS es miembro de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la European Fruit Juice Association (AIJN), que es la entidad que representa los intereses del sector ante las instituciones europeas.

Los objetivos de ASOZUMOS son, principalmente:

- Representar y defender los intereses comunes de sus empresas ante las distintas entidades, instituciones y organizaciones clave en España y la UE.

- Dotar a sus empresas miembro de asesoramiento, información relevante, contactos e intercambio de experiencias entre los miembros, potenciando así las relaciones entre los operadores del mercado.

- Ofrecer al conjunto de la sociedad información con respaldo técnico‐científico sobre los compromisos del sector, las propiedades nutricionales de los zumos y sus procesos de elaboración, para contribuir a una alimentación saludable, segura y sensorialmente agradable.

- Impulsar la evolución, innovación, optimización y sostenibilidad del sector.

