Fundación COPADE por encima de la media nacional en bienestar laboral

Según el Índice Nacional de Bienestar Laboral (INBILA) contratado por Copade con el fin de medir y mejorar el bienestar entre sus empleados y colaboradores. Esta Certificación permite medir y monitorizar el nivel de bienestar en una organización, mediante una puntuación entre 0 y 100, en función de la valoración que los empleados hacen de los distintos aspectos del bienestar en la empresa. El 72% de los españoles afirma que la entidad donde trabaja no les proporciona programas de salud y bienestar laboral Según el estudio 360º Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond realizado por la compañía de servicios de salud Cigna Corporation, el 72% de los españoles afirma que la entidad donde trabajan no les proporciona programas de salud y bienestar laboral, muy por encima de la media mundial (54%).

En este contexto, Fundación COPADE ha obtenido unos índices de bienestar laboral por encima de la media de empresas españolas, según el Índice Nacional de Bienestar Laboral (INBILA). Según el informe, la ONG ha obtenido una calificación de 70 en un rango de 0 a 100, mientras que la media nacional de entidades que se han sometido a la encuesta está en un índice por debajo de 65. Los ámbitos mejor valorados por sus empleados han sido los relativos a los horarios y la flexibilidad y a las relaciones y colaboraciones de la entidad, valorados en 13 y 5 puntos por encima de la media nacional respectivamente.

Un resultado que se ha obtenido a partir de la valoración que los empleados han hecho, de forma voluntaria y anónima, de los distintos aspectos del bienestar en la empresa, que permite medir y monitorizar el nivel de bienestar en la organización. “Se trata de una herramienta muy interesante y provechosa para nosotros, sobre todo para que, a nivel interno, podamos trabajar sobre los resultados obtenidos y mejorar así los aspectos que lo requieren a través de acciones concretas y tangibles”, explica Javier Fernández, Director General de Fundación COPADE.

El informe se centra en diez dimensiones de medición diferentes: datos demográficos; retribución y estabilidad laboral; horarios y flexibilidad; entorno, seguridad, salud y recursos; puesto de trabajo; formación e información para el puesto; relaciones y colaboración; relaciones y colaboración; cultura de la empresa; responsable directo y comunicación corporativa. Una vez recogidos todos estos datos, el informe proporciona una panorámica general. Las estadísticas muestran las fortalezas y debilidades de la entidad en cada aspecto, en general, por centros de trabajo, departamentos, etc. De esta forma, evidencia circunstancias que puedan ser causa de malestar y ofrece las métricas necesarias para saber el grado de satisfacción de los empleados.

Respecto a la calificación del informe, se ha calculado el porcentaje de cada una de sus dimensiones, en las que un valor de 50 es el mínimo deseable para cualquier empresa, debiendo prestar atención a los valores por debajo de este nivel para ser mejorados prioritariamente. Asimismo, se considera que cualquier empresa debería fijarse como objetivo estar en valores por encima de 70, para que su bienestar sea relevante.

En el caso de Fundación COPADE, los resultados obtenidos muestran que nueve de las diez dimensiones que se puntúan están por encima de la media nacional y siete de ellas están por encima del 70%. “Esto demuestra que la cultura de COPADE como organización prioriza el bienestar de sus trabajadores y colaboradores para lograr sus objetivos”, concluye Fernández.