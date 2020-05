Los hogares españoles, entre los más calurosos de Europa

Los hogares españoles se sitúan entre los más calurosos de Europa con una temperatura media de 26,6ºC, según el último estudio de tadoº, líder en la gestión inteligente del clima. Este dato coincide, además, con la crisis sanitaria del coronavirus que obliga a millones de personas a pasar más tiempo en sus casas El estudio se llevó a cabo en más de 150.000 hogares europeos con tadoº en junio y agosto de 2019 entre las 12 y las 6 de la tarde, y revela una temperatura interior media de 26,6ºC, mientras que la temperatura ideal recomendada por la OMS debería estar entre 18º y 22º (dependiendo de cada área de la casa). Estos datos, colocan a España como uno de los países más calurosos, solo superado por Grecia e Italia, con 27,8 Y 27ºC respectivamente. En el otro extremo de la tabla se sitúa Reino Unido con 22,3ºC. Siendo así, un termostato inteligente como tado° Smart AC Control la mejor opción para los hogares, ya que además de reducir el uso de energía, ayuda a mantener un clima interior fresco y saludable.



La función Geofencing ayuda a apagar el aire acondicionado una vez que la última persona sale de casa y lo enciende antes de que la primera persona llegue a la misma. Cuando se detectan ventanas abiertas, tado° apaga el aparato de aire para evitar un gasto innecesario. Además, muestra a los usuarios cuánta energía están usando a lo largo del día, lo que proporciona una visión más clara del uso que se está haciendo del dispositivo.



Otro factor del aire a tener en cuenta, es el nivel de humedad: cuando esta sube por encima del 60%, favorece la multiplicación de ácaros y bacterias; cuando no llega al 40%, las mucosas se resecan y esto favorece la multiplicación de virus.



Es por esto que los sensores que incorpora el termostato de tadoº, permiten facilitar los niveles de humedad de la habitación y, en consecuencia, dar una serie de consejos adaptados a esas circunstancias que van desde la mejora del aislamiento del hogar hasta la ventilación de la vivienda. Pero además de la humedad y la temperatura, existen otros condicionantes para alcanzar una calidad del aire óptima. El polvo, por ejemplo, es un elemento capaz de enturbiar el ambiente, especialmente en aquellos lugares en los que la polución es latente.



Facilidades para cuidar a los mayores

Las personas de edad avanzada sufren al convivir bajo altas temperaturas debido a una mayor prevalencia de condiciones médicas crónicas que aumentan el riesgo para su salud. 19 de los 20 años más cálidos de los que se tiene constancia se han producido todos desde 2001 y, dado que se prevén nuevas olas de calor debido al cambio climático, cada vez más personas mayores y con problemas de salud tendrán que hacer frente a las altas temperaturas en su vida cotidiana: en 2018, un total de 220 millones de personas mayores de 65 años estuvieron expuestas a olas de calor(*).



En este sentido, la aplicación tadoº permite a amigos o familiares a controlar la temperatura en casa de forma remota, de manera que se pueden comprobar los niveles de temperatura y humedad, así como enfriarlos si no son los adecuados. "Mantenerse fresco es una necesidad humana básica. Cuanto más calurosos son los veranos, más necesitamos una solución que mantenga los hogares frescos y sanos, a la vez que se ahorra energía", ha señalado Christian Deilmann, CPO y cofundador de tadoº. "Con el Control Inteligente de CA, tadoº contribuye a una forma de vida confortable y sostenible para todas las generaciones".



(*)Según un informe publicado por la revista médica The Lancet en 2019 sobre salud y cambio climático.

Sobre tadoº

Fundada en Múnich en 2011, tado° es líder en la gestión inteligente del clima en el hogar. Con sus termostatos inteligentes para calefacción y refrigeración, tado° funciona como su asistente climático con habilidades como la Geofencing, Weather Adaptation, Open Window Detection, Air Comfort y mucho más. Habiendo obtenido más de 100 millones de dólares en financiación de inversores internacionales y con ~200 empleados, tado° remodela la forma en que se consume la energía en el hogar para mayor comodidad, ahorro y bienestar. www.tado.com.