Los antivirus gratuitos Avira y AVG, los mejores para Windows y Mac, según OCU Por su parte, en el ecosistema de ordenadores de Apple el mejor desempeño fue para el programa también gratuito AVG Antivirus for Mac, que logró detectar el 93 por ciento de las amenazas de 'phishing Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de mayo de 2020, 10:56 h (CET) Los programas antivirus Avira Free security suit y AVG Antivirus for Mac, ambos gratuitos, han sido elegidos como los mejores para ordenadores Windows y Mac, respectivamente, en un estudio efectuado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los programas antivirus presentan una efectividad media del 67 por ciento a la hora de bloquear las amenazas del tipo 'phishing', según la investigación, que ha abarcado 23 antivirus para Windows y 9 para el sistema operativo Mac de Apple.



Entre la muestra de 'software' de Windows, el antivirus que logró unos mejores resultados por el gratuito Avira Free security suit, con un 87 por ciento de detección de 'phishing'.



Por su parte, en el ecosistema de ordenadores de Apple el mejor desempeño fue para el programa también gratuito AVG Antivirus for Mac, que logró detectar el 93 por ciento de las amenazas de 'phishing'.

Ambos destacan tanto en detección de ficheros infectados y páginas web con 'malware' como en las medidas 'antiphishing'. El único apartado donde fallan es al detectar el 'malware' en memorias USB cuando el ordenador no está conectado a Internet, pero essto sucede a todos los antivirus, gratuitos o de pago, según el estudio de OCU.



No obstante, "ni el mejor de los antivirus garantiza una protección absoluta", como ha advertido OCU, que recomienda medidas de protección a los usuarios como activar la autenticación de doble factor, usar un gestor de contraseñas, desconfiar de las ofertas demasiado buenas y evitar, en la medida de lo posible, las webs desconocidas y las redes WiFi públicas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.