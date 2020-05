​Juan Ramón Biedma, El sonido de tu cabello. Alianza Editorial

Las personas normales detectan que de seguir a los voceros plumíferos y parlanchines de este país, atrincherados en un considerable números de medios de comunicación, conseguirán su empeño en catalogarnos de tontos de babero y considerarnos simples súbditos para el voto envuelto en un cúmulo de mentiras. Recomiendo como protección mental y espectacular, la lectura de esta envolvente narración Premio Unicaja de Novela "Fernando Quiñones" 2020. Seguro que el más indiferente de los lectores encontrará en tan movida novela negra y policiaca, como un divertimiento modelado en pequeñas escalas y alta tensión narrativa, supera el sermón parcelario de todos esos ecos del diario desvivir de la España inagotable.



Juan Ramón Biedma (Sevilla, 1962) es un escritor español de novela negra, novela psicológica y novela fantástica. Fue ganador del Premio Hammett de novela negra en 2008 por la obra El imán y la brújula. Al que se suma este otro que comento con el título del inolvidable Fernando Quiñones.



Para Juan Ramón Biedma El factor polémico no es “algo que un escritor deba tener muy remotamente en cuenta a la hora de plantearse la novela, eso es un factor puramente extraliterario que surgirá o no, en función de los lectores, el momento histórico, la coyuntura cultural y otro montón de elementos que se nos escapan y no deben preocuparnos en absoluto”. Y ciertamente todo es iniciar la novela y tener que preguntarme dónde nos quiere llevar. Pues la historia, ficción y cruel realidad, conduce al lector desde un crimen malvado sucedido en Ciudad Juárez, para trasladarnos súbitamente a Las tres mil viviendas de Sevilla. Un espacio maldito donde todo es posible. En esa caldera en la que se cuece y considera "el probablemente gueto máspeligroso de toda Europa en este momento". Unido por un misterio circundante, cargado de acontecimientos, muchos de ellos de tal crueldad, que el lector, incluso de buen temple y prevenido, puede sentirse como aprisionado con la sucesión de relatos y conversaciones, en los mil encuentros entre lo peor de una sociedad totalmente destrozada y endemoniada, que sin duda también sorprenderá a los propios habitantes de la capital de Andalucía. Incluso creyendo conocer la miserable y difícil supervivencia del barrio, se sentirán inquietamente sorprendidos de este descorrer de cortinas. Para presentar una ficción que parte de lo real y llega a convertirse en el más grotesco y escalofriante cuadro de seres deshumanizados por el contacto pantanoso. en donde tienen diariamente que nadar para no hundirse en las ciénagas en las que chapotean.



Un desafío que ofrece cataratas de situaciones, de encuentros y desencuentros que van aumentando una tragedia social. Una mezcla de fracasos e intereses como la explotación de fábricas clandestinas de confección de ropa, en las que jóvenes prisioneras, son esclavas de una sociedad despiadada, que las lleva al agotamiento físico y mental. Y solo es un ejemplo de los muchos que se desnudan en tan luctuosa historia. Siendo uno conocedor, en parte, de tan peligroso complejo, queda pasmado cómo ha sido posible que haya alcanzado tal estado de degradación. Es una mancha densa para la conciencia de todos. Y no hablemos de los políticos. “Están reunidos”. Otros en el barrio de Salamanca, con sus banderas nostálgicas de nevadas montañas, viento de la conquisto de un nuevo Don Pelayo. Tan cerca y tan lejos, nos pueden parecer mentiras



Juan Ramón Biedma en un escritor “Plenamente conectado con los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Qué pretendo con esto? Pues transmitir de alguna manera que todos los asesinatos en general son un mismo asesinato, que existe una situación de emergencia respecto a la mujer en general y que precisamente en los núcleos más desfavorecidos es donde esto se ponen más de manifiesto. Más que en Ciudad Juárez, es en un gueto de dicha ciudad llamado Lomas de Poleo, donde tienen lugar los asesinatos, por lo que vemos que nuestro gueto en este primer mundo y el gueto de México son un mismo gueto en realidad y eso me parece muy interesante de explorar”



En resumen, una historia sólida y desafiante, acertado Premio Unicaja de Novela "Fernando Quiñones" con la colaboración y Alianza Editorial.