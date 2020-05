Nace la primera agencia española de marketing digital para centros y clínicas de estética Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 17:14 h (CET) La empresa Marketing Esteticas SL aterriza en el mercado, con un servicio de marketing digital enfocado a atender exclusivamente a negocios de estética. Una nueva solución para centros y clínicas de estética que deseen aumentar sus ventas y facturación gracias a internet No es de sorprender el hecho de que el mercado y las formas de acceder a él van cambiando con las nuevas tecnologías y la digitalización de los cliente. El mundo de los centros y clínicas de estética ha quedado, quizás, algo paralizado frente a otros rubros que se han modernizado.

Literalmente, no han surgido nuevos servicios para los profesionales que se dedican al cuidado de la estética y la belleza en España. Si bien se pueden encontrar ciertas modernizaciones en las formas de ofrecer sus productos y servicios, aún no se ha hecho una inmersión por completo al mundo del marketing digital, el punto clave para aumentar la visibilidad en este nuevo mundo de clientes ultra conectados.

Frente a la falta de opciones para los profesionales de la estética, nace Marketing Estéticas SL, una agencia de marketing digital orientado a los servicios para que los centros y clínicas de estética puedan crecer en cuanto a visibilidad y clientes. Buscando y aplicando estrategias efectivas para el nicho y para el negocio, orientándose en la personalización del servicio para que los resultados se ajusten a cada cliente en particular.

Marketing Esteticas SL plantea un servicio integral de la cara digital de los negocios de estética enmarcado en 3 puntos clave: La formación de una estrategia que se define entre los profesionales y el cliente para determinar los resultados esperados y la forma de llegar a ellos; las acciones que se llevan a cabo para conseguir la meta y mejorar el centro o la clínica desde el punto de vista digital. Y finalmente los resultados, analizando cada una de las acciones llevadas a cabo para determinar si se han logrado los resultados propuestos en un inicio.

Facundo Oreste, CEO y Fundador de la empresa recalca “se debe estar presente en internet para aumentar la rentabilidad de un centro estético, la lista de clientes y la visibilidad del negocio”. A partir de esta premisa, Marketing Estéticas se considera un pequeño equipo formado por profesionales de cada sector que se enfoca en ayudar a los negocios de la estética ubicados tanto en España como en Latinoamérica a multiplicar tanto sus reservas como el número de clientes que poseen.

Desde la dirección aseguran “somos más de resultados y acciones que de palabras”y usan este concepto como base de sus estrategias para plantear y concretar metas cada vez más altas que en un inicio parecían inalcanzables.

Si bien, se está presenciando el inicio de una nueva era para esta empresa, ya se lanza al mercado con un abanico completo de servicios, incluyendo:

- Publicidad tanto para Facebook como para Instagram con el objetivo de multiplicar el alcance de las redes sociales recolectando nuevos clientes potenciales.

- Publicidad en Google.

- Diseño web abocado a la optimización y efectividad.

- SEO estrategias para aparecer justo frente a los ojos de quien esté y cuando esté buscando el servicio.

Desde un punto de vista analítico, se puede establecer que este nuevo nacimiento empresarial pone a disposición tanto de las pequeñas como de las grandes clínicas y centros de estética, un nuevo tipo de servicio que a su vez genera una nueva oportunidad de triunfar y crecer, llegando a nuevos clientes y dándoles lo que buscan para que se transformen de clientes potenciales a clientes reales.

Desde su sitio web, además de ofrecer toda la información relacionada con el servicio; se presenta un apartado con los casos de éxito, en donde se puede ingresar para observar casos concretos y ejemplos de otros negocios de estética con los que ya han trabajado y a quienes han ayudado aumentando su número de clientes y sus ventas.

Más información: https://www.marketingesteticas.com/

