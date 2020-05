Uponor se alía a Nemuru para democratizar el confort del hogar Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 15:14 h (CET) Gracias al acuerdo alcanzando entre ambas empresas, dotar a las viviendas de Climatización Invisible por suelo radiante o integrar tecnología como Phyn Plus será más accesible Uponor, multinacional de origen finlandés y líder en soluciones de Climatización Invisible por superficies radiantes y fontanería con más de 100 años de historia a sus espaldas ha cerrado un acuerdo con Nemuru para que los particulares (propietarios de vivienda) puedan acometer las obras de reforma en el hogar con soluciones Uponor de forma cómoda mediante financiación. Nemuru es una herramienta tecnológica que actúa como intermediario financiero entre el profesional, el cliente y el banco, generando préstamos de forma 100% online y sin papeleos.

Confort de hogar/ Vivir la casa en cada rincón

Las últimas semanas se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene disponer de un hogar con el máximo confort. En este sentido, Uponor lleva años liderando el sector de los sistemas de climatización y en estos momentos los sistemas de Climatización Invisible por superficies radiantes son los que pueden aportar no solo el mayor confort a los usuarios finales sino también las mayores condiciones de higiene, salubridad y ahorro energético, principalmente por las siguientes características:

Salubridad: No existen conductos que generan corrientes o “chorros” de aire frío, directos e incómodos.

No existen conductos que generan corrientes o “chorros” de aire frío, directos e incómodos. Mayor Confort : El sistema se encarga de mantener permanentemente una temperatura uniforme de confort en la vivienda.

: El sistema se encarga de mantener permanentemente una temperatura uniforme de confort en la vivienda. Compatibilidad con cualquier pavimento : Estos sistemas pueden ser instalados con cualquier tipo de pavimento (madera, gres, porcelánico, granito, etc.)

: Estos sistemas pueden ser instalados con cualquier tipo de pavimento (madera, gres, porcelánico, granito, etc.) Ahorro energético : Con los sistemas de Climatización Invisible por suelo radiante de Uponor se consigue un ahorro energético anual de entre un 25% y un 70% en combinación con fuentes de energía alternativa.

: Con los sistemas de Climatización Invisible por suelo radiante de Uponor se consigue un ahorro energético anual de entre un 25% y un 70% en combinación con fuentes de energía alternativa. Menores pérdidas de energía: Se reducen las pérdidas de energía a través de los cerramientos, gracias a que la diferencia entre la temperatura exterior e interior es menor en comparación con otros sistemas tradicionales.

Se reducen las pérdidas de energía a través de los cerramientos, gracias a que la diferencia entre la temperatura exterior e interior es menor en comparación con otros sistemas tradicionales. Mayor espacio útil: Ayuda a generar espacios diáfanos y sin obstáculos. El espacio útil de la vivienda se incrementa entre un 3% y un 5%.

Ayuda a generar espacios diáfanos y sin obstáculos. El espacio útil de la vivienda se incrementa entre un 3% y un 5%. Control domótico: El control de la instalación puede realizarse desde instalaciones domóticas. Los sistemas radiantes que son realmente bien apreciados en los países nórdicos, donde la mayoría de viviendas cuentan con estos sistemas por los beneficios anteriormente citados, no se encuentran igualmente implantados en España. En estos momentos, estos sistemas se encuentran presentes en un altísimo porcentaje de las viviendas de nueva construcción y ahora a través del acuerdo que Uponor ha alcanzado con Nemuru, irán introduciéndose en todos los hogares a través de las reformas de hogar, haciendo de esta forma que los usuarios de la vivienda gocen de mayor bienestar.

Control del consumo de agua

El acuerdo alcanzado, se hará extensible también a la financiación del último lanzamiento de Uponor; Phyn Plus, un sistema capaz de monitorizar el flujo de agua de una vivienda.

Gracias a su sistema patentado de análisis de alta definición de las ondas de presión que ejerce el agua, Phyn Plus avisa al instante cuando se produzca una fuga a través de notificaciones Push que lanza al usuario a través de su APP y permite cortar el agua desde cualquier lugar para prevenir daños.

Uponor Phyn Plus entre sus funciones:

Recibe alertas de fugas al instante

Mitiga los daños con el cierre automático

Controla la factura de agua en el momento

Realiza un diagnóstico diario de la instalación de fontanería

Detecta si se produce congelación en las tuberías Phyn Plus establece una correspondencia entre la presión que ejerce el agua en cada una de las salidas de la casa comparándolas con las guardadas en su memoria, en la que constan más de 40.000.000 de duchas, descargas de cisternas, llenados de piscinas y cargas de lavadoras.

Una vez instalado, Phyn Plus aprende inmediatamente de las diferentes fuentes de consumo de la casa, crea un perfil único para cada una de ellas y proporciona información sobre cuánto agua se usa. Además, conocerá el comportamiento de un uso normal de la vivienda.

En palabras de Israel Ortega, Director de Formación y Servicios Técnicos Iberia: “Como parte de nuestro ADN siempre ha estado el compromiso constante por mejorar la calidad de vida de las personas, a través de soluciones para edificación que proporcionen confort, higiene y salubridad con el mínimo consumo de energía. Con esta nueva alianza pretendemos hacer más accesible la integración de estas tecnologías para todo tipo de usuarios finales, ofreciendo la posibilidad de financiación a través de nuestros Servicios de Asistencia Técnica”.

Páginas de interés:

www.uponor.es

https://climatizacioninvisible.uponor.es/

https://phyn.uponor.com/es/folleto/

Sobre Nemuru

Nemuru es la primera plataforma tecnológica para originar y administrar préstamos 100% online y sin papeleos, con foco en importes medio/altos y en el sector servicios.

La compañía es un intermediario entre el profesional, el cliente y el banco, y se pone al servicio de los profesionales de venta de servicios para ofrecer vías de financiación inmediatas y flexibles a sus clientes, ayudándoles a escalar su negocio gracias a la posibilidad de cerrar más presupuestos y de mayor importe promedio, y sin coste operativo para ellos.

Sobre Uponor

Uponor bajo el lema “rethinking water for future generations” reformula su propuesta al mercado. La oferta, que incluye el suministro seguro de agua potable, calefacción y refrigeración radiante de bajo consumo e infraestructura confiable, permite un entorno de vida más sostenible. Uponor ayuda a sus clientes en la construcción residencial y comercial, municipales y servicios públicos, así como en diferentes industrias a trabajar de manera más rápida e inteligente. La compañía emplea a unos 3.800 profesionales en 26 países de Europa y América del Norte. En 2019, las ventas netas de Uponor alcanzaron cerca de 1.100 millones de Euros. Uponor Corporation tiene su sede en Finlandia y cotiza en Nasdaq Helsinki. www.uponor.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nace la primera agencia española de marketing digital para centros y clínicas de estética ECVV, plataforma de productos industriales, completa ronda B + de financiación La manzana Kanzi ofrece ideas refrescantes para saborear el buen tiempo con energía Cryosense sugiere que la crioterapia es un tratamiento "altamente eficaz" contra las manchas faciales Formación online gratuita del SEPE en competencias digitales para autónomos y trabajadores en ERTE