Booksy la app nº 5 de descarga en Itunes, y la nº 1 en Google Play (Belleza)

martes, 19 de mayo de 2020, 13:42 h (CET) "En los últimos días hemos visto un gran interés en nuestras descargas de aplicaciones; incluso hemos alcanzado a aplicaciones tan populares como Tinder" La economía española empieza a recuperarse poco a poco del bloqueo derivado por la epidemia del Covid-19. Desde el pasado 4 mayo, las peluquerías pueden volver a ofrecer sus servicios bajo cita previa y con aforo limitado.

Para ello, la solución ideal es la aplicación Booksy(ya apreciada por millones de usuarios en EE.UU y Reino Unido, y con 250 mil usuarios en España).

¿Qué es Booksy?App dedicada al sector de la belleza ofreciendo un amplio abanico de posibilidades tanto a usuarios, como a aquellos que necesiten llevar su negocio a través de citas con clientes.

¿Se quiere reservar una cita en un salón?Se tiene acceso a una amplia lista de servicios, probados y evaluados por otros clientes. Se elige la fecha, el tipo de servicio, y aseguran la garantía de tener una cita propia sin coincidir con otras personas al mismo tiempo.

¿Se tiene un salón de belleza?Booksy facilita el uso óptimo, elimina el estrés y las reservas superpuestas: barberos, salones de uñas, peluqueros, masajistas… no tienen que contestar al teléfono mientras prestan sus servicios.

El 40%de los clientes no pueden ponerse en contacto con el salón en el que quieren pedir cita en la primera llamada.

El 38%de los clientes Booksy reservan sus citas después de la hora de cierre de los salones.

Un salón de belleza con Booksy gana 12 horasde trabajo al año gracias al tiempo ahorrado con este sistema de reservas.

El tiempo es muy valioso. Con Booksy la citas “que no aparecen” se reducen un 25%con recordatorios automáticos y además añadiendo una política de cancelación.

Medidas de seguridad Covid-19

La aplicación ha sido actualizada con muchas funcionalidades adicionales que son de gran utilidad para la situación actual del Covid-19; como por ejemplo “Estoy Listo”; se trata de una notificación que el cliente recibe antes de entrar en el salón, cuando el proveedor de servicios está totalmente preparado para recibir a otra persona debido a los requisitos sanitarios. También antes de ir al salón, puedes conocer todas las medidas de seguridad que tienen implantadas y toda la información que necesites conocer previa a la cita. (Si fuese necesario llevar mascarilla, guantes, si el propio salón es quien lo ofrece…)

Unirse a Booksy

La app con ya 7 millones de usuarios

Con más de 30.000 salones de belleza en todo el mundo

Con millones de reservas mensuales

La aplicación nº1 de reservas en EE.UU

www.booksy.com

