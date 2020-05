ESHI y TISOC se unen para ofrecer formación en coaching emocional para profesionales del deporte y la salud Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 13:18 h (CET) El European Sport & Health Institute (ESHI) amplía su portfolio ofreciendo formaciones en coaching para personas, empresas y organizaciones vinculadas al mundo del fitness, gracias al acuerdo de colaboración que ha alcanzado con The International School of Coaching (TISOC), la Escuela Internacional Líder del Coaching en Español. Las nuevas formaciones de ESHI serán presenciales, impartidas por Master Coaches certificados de TISOC y podrán cursarse en distintas ciudades: Barcelona y Madrid las primeras El European Sport & Health Institute (ESHI), centro de formación líder en el desarrollo académico de profesionales de la salud y el deporte, ha logrado un nuevo hito en su trayectoria al anunciar la ampliación de su portfolio y entrar en el segmento del coaching tras firmar un acuerdo de colaboración con la multinacional TISOC.

Gracias a ese acuerdo, suscrito por Toni Brocal, Consejero Delegado de ESHI, y Pedro Palao Pons, presidente de TISOC, el European Sport & Health Institute ofrecerá a partir de ahora formación en coaching a todos aquellos profesionales, empresas e instituciones vinculados al mundo del fitness que quieran aprender y mejorar la gestión que hacen de la parte más emocional de las personas a las que entrenan o de las empresas en las que o para las que trabajan.

“ESHI ha encontrado en TISOC el objetivo que perseguía para poder ofrecer formaciones en coaching, dirigidas a aquellos profesionales o empresas del universo del fitness y la salud que tengan la firme intención de hacer las cosas bien a la hora de gestionar las emociones tanto de sus clientes como de las personas con las que trabajan”, sostiene Toni Brocal. “El acuerdo con esta potentísima marca de coaching como es TISOC nos permitirá certificar a todos nuestros alumnos que además de saber y poder quieran hacer las cosas bien en lo que respecta a la gestión de las emociones y de todas las aptitudes que actualmente entran dentro de los llamados ‘soft skills’”, matiza.

Formaciones impartidas por personal certificado

Estas formaciones de ESHI, que se enmarcan en el área de Salud Emocional de Personas y Organizaciones de la Escuela, serán impartidas por Master Coaches certificados de TISOC en diferentes ciudades de España, siendo Barcelona y Madrid las primeras. Todas ellas contarán con un importante contenido didáctico que los alumnos podrán tener siempre a su disposición, incluso después de obtener su certificación.

Entre las formaciones que ESHI y TISOC tienen previstas impartir en los próximos meses se encuentra la celebración anual de la certificación internacional en coaching para ejecutivos y otra para personas vinculadas al deporte y la salud como entrenadores, instructores, recuperadores, etc. Asimismo, ambas entidades han acordado impartir formaciones modulares (más cortas en su duración) para empresas y organizaciones del mundo del fitness.

Esas formaciones podrán adaptarse a las exigencias y objetivos de cada empresa u organización que apueste por ellas para formar a todo o a una parte de su personal, con el fin de mejorar la gestión que hagan de las competencias personales en sus equipos o con sus clientes.

“Las llamadas soft skills forman parte del éxito de cualquier compañía, y cuando hablamos de compañías que dan servicio a personas como las empresas de fitness, aún más. Nuestras nuevas formaciones están pensadas para personas que gestionan personas, desde entrenadores hasta los gestores que tratan con instructores, abonados, proveedores…”, puntualiza Toni Brocal.

Por su parte, Pedro Palao, sostiene que en TISOC creen “en el día a día, en los momentos únicos e irrepetibles, en la ruptura de las fronteras de las zonas de confort, en que lo mejor del viaje no siempre está en la meta sino en las experiencias acumuladas en los pasos dados”. El presidente de TISOC añade que “en nuestra organización pensamos que la formación de calidad debe ser divertida, humana y alejada de los egos, conformando un trabajo en equipo, entre facilitadores y asistentes, capaz de hacer florecer la mejor versión de cada uno de nosotros. Es la innovación la que nos permitirá obtener los resultados deseados. Por eso, siempre buscamos nuevos horizontes en nuestros contenidos y en nuestras metodologías de formación”, concluye.

Objetivos de ESHI en 2020

Nuevos horizontes con los que ESHI pretende sumar más valor a su escuela y completar la paleta de formaciones que ya ofrece. Formaciones a las que hace poco ha incorporado dos nuevas y altamente demandadas en el sector del fitness. Se trata de la certificación SMCS (las siglas en inglés de Strenght & Metcon Specialist -Entrenamiento de la Fuerza y Acondicionamiento Metabólico-, diseñada por el Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Robert Usach) y la certificación de Kettelbel IronCast, que ha diseñado junto con su autor, Roberto Mora, licenciado en educación física, entrenador personal y especialista en entrenamiento de la fuerza.

Además de los dos programas anteriores, ESHI también ha decidido incluir este año en su portfolio una certificación especializada en Fitness Oncológico dirigida a “formar a entrenadores que puedan diseñar para pacientes con cáncer un entrenamiento adaptado a sus necesidades, y sepan cómo mantener una buena comunicación con ellos, así como con sus familiares y médicos”, recuerda Toni Brocal.

Tras cerrar 2019 con un incremento del 64% en su facturación, ESHI prevé este año ganar peso en Madrid y ampliar el número de centros de Fitness que disponen de HBX, pasando de los 96 actuales a 180 a final de año. Fuera de las fronteras nacionales, los objetivos de esta escuela son continuar con el acuerdo con el Fitness Health Institute de México y seguir llevando programas a la escuela Top Support de Shanghái, propiedad de Good Family. Además, prevé fomentar su proyección internacional llevando su escuela a Andorra y Oriente Medio.

