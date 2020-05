Masstige Comunicación: "no es un momento de venta, sino de generación de confianza" Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 12:18 h (CET) La situación de crisis que se está viviendo afecta inevitablemente a la estabilidad de la mayoría de las empresas y negocios y provoca emociones negativas en empresarios, emprendedores y autónomos como incertidumbre, miedo, frustración o estrés, ¿como evitar transmitir estos sentimientos en una estrategia de marketing y comunicación? Para Marta Galisteo, directora de la agencia de comunicación y marketing digital Masstige Comunicación, el control de estos sentimientos de estrés dentro de la propia empresa es el primer paso, “es importante realizar ejercicios y actividades colectivas internas que ayuden a controlar estos sentimientos a nivel personal, para que no se vean reflejados en el equipo. Si se consigue que todos los miembros de la empresa estén serenas y positivas, esto se verá reflejado en todas las acciones de marketing que se planteen.”

Para conseguirlo, tal y como explica Amparo Cervera, Founder & Growth Marketing Director de la agencia de marketing digital Fórmula Dorada, “debemos tener en cuenta ocho puntos clave: control mental, toma de decisiones, flexibilidad y adaptación, comunicación diaria, organización, generación de oportunidades, generación de comunidad y transmisión de serenidad”.

De esta forma, aprender a gestionar el malestar psicológico que está generando la situación actual del coronavirus en la empresa es fundamental ya que, según afirman desde Fórmula Dorada, “el miedo es un sentimiento que se contagia. Si no se consigue generar calma en el propio equipo, será muy complicado transmitir serenidad en una estrategia de marketing.” Para Masstige comunicación algunas de las herramientas más eficaces podrían ser sesiones de coaching o meditación gratuitas para los empleados o incluso sesiones live en los canales sociales a través de colaboraciones con psicólogos especializados, “no es un momento de venta, sino de generación de confianza. Las empresas tienen que concienciarse de que sus estrategias de recursos humanos y marketing digital ahora mismo deben centrarse en este punto y generar acciones alrededor del mismo para salir reforzadas”.

Sólo así, siguiendo estos consejos, se podrá sostener una situación que genera nerviosismo en todas las partes implicadas. El manejo de situaciones de crisis para un negocio debe seguir una serie de pautas que atajarán el camino hacia la estabilidad. Amparo, de Fórmula Dorada “hay que tener en cuenta que en este mundo global y viralizado las palabras son esclavas de las redes sociales, y en este caso la empatía y la comprensión son obligatorias.” Desde Masstige comunicación, Marta apoya que “es importante recordar que cuando se comunica en redes sociales o a través de cualquier herramienta o plataforma de marketing la audiencia son personas que sienten el mismo miedo, no meros consumidores.”

