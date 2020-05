El equipo de esports global de League of Legends presenta el Mid-Season Streamathon Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 12:22 h (CET) El evento tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio y servirá para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. Seguidores, invitados especiales y jugadores se unirán de manera online para celebrar el League of Legends durante un fin de semana Riot Games ha anunciado hoy el Mid-Season Streamathon, un stream global ideado para celebrar con la comunidad de League of Legends y recaudar fondos para luchar contra el COVID-19. Durante la retransmisión, tendrán lugar varios contenidos de distintas regiones como: competiciones entre ligas, partidos de exhibición y mucho más.



Jugadores, seguidores e invitados especiales se unirán para ayudar a los esfuerzos de todo el mundo en la lucha contra el COVID-19. El Mid-Season Streamathon se llevará a cabo del 30 de mayo a las 2:00 (hora peninsular española) al 1 de junio, y lo apoyarán los socios de las competiciones de League of Legends: Mastercard, State Farm, Red Bull y Secretlab.



La retransmisión contará con un programa de 48 horas en el que participarán varias regiones. Se podrá ver una batalla entre los equipos europeos, un enfrentamiento entre Yoda y Kami (influencers de Brasil) y los partidos de la Mid-Season Cup que enfrentan a los 4 mejores equipos de la LCK contra los cuatro mejores de la LPL.



Durante el Mid-Season Streamathon, los seguidores podrán hacer sus donaciones para apoyar a las organizaciones que luchan contra el COVID-19. Estas donaciones serán distribuidas por el Fondo de Impacto Social de Riot Games a organizaciones como ImpactAssets COVID Response Fund y el GlobalGiving Coronavirus Relief Fund, que ayudarán a los profesionales sanitarios y a potenciar los esfuerzos de prevención del COVID-19. Hasta ahora, Riot Games ha donado 4,5 millones de dólares de manera global para luchar contra el COVID-19.



Los seguidores podrán seguir el evento de manera online en watch.lolesports.com. Asimismo, se retransmitirá en varios idiomas en los distintos canales regionales.



El European Face-Off que tendrá lugar durante la retransmisión comenzará el 30 de mayo a las 16:00 (hora peninsular española). Riot Games comunicará más detalles del evento próximamente.

