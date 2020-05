El Curso de Audiología Clínica I de Grupo GN marca un hito sectorial en formación

Comenzó en marzo y está siendo seguido por 83 alumnos de toda España. Ya está abierta la posibilidad de una nueva matriculación a una segunda edición de este mismo curso, que comenzará en septiembre. Toda la información sobre el curso e inscripciones en: https://www.cursosgn.com/ Grupo GN presentó a finales del año 2019 el proyecto GNINNOVA, transformando el futuro de la Audiología. Además de su completo calendario de formación, reforzado en periodo de confinamiento, el proyecto estrella de GNINNOVA en 2020 está siendo el curso de 'Audiología Clínica I', que imparte Rosa Albaladejo.

“Este curso ha sido diseñado para que el gabinete pase al siguiente nivel, posicionando a sus alumnos como expertos en evaluación clínica para poder ofrecer a sus clientes la mejor atención”, valora Elisa de Amescua, directora de Marketing de Grupo GN. Esta primera edición está siendo seguida, en modalidad on-line por 83 alumnos de toda España.

Este enorme interés se debe al profundo análisis que Albaladejo ha hecho de las necesidades reales de los profesionales del sector en el camino hacia la excelencia. En primer lugar, se trata de una formación práctica. “Este curso de Audiología Clínica es diferente. Soy consciente de que la cantidad de conocimientos que se deben transmitir en cada sesión no puede ser inabarcable. Poca información, pero efectiva, que se pueda poner en práctica de manera inmediata. Ese es el objetivo”, señala Albaladejo.

Otra de las claves del éxito de este 'Curso de Audiología Clínica I' es su contenido. En este sentido, la formadora también marca un antes y un después puesto que acerca a los cursantes conceptos sobre audiología médica, no audioprotésica. Después de haber ejercido la profesión en gabinete durante 11 años, Rosa Albaladejo sabe qué necesita el profesional para evolucionar en busca de la excelencia en el ejercicio de su profesión. “Les enseño cuáles son las claves de las pruebas médicas, así como también estrategias para que, en su día a día en el gabinete, puedan saber de antemano qué resultados pueden esperar cuando practican determinadas pruebas al paciente, de acuerdo con los anteriores. Por ejemplo, muestro cómo practicando al paciente una timpanometría o una acumetría, se pueden anticipar las curvas de las audiometrías”, explica Rosa.

Lo que Rosa enseña tiene también el objetivo de acortar los tiempos necesarios para efectuar las pruebas, pero al mismo tiempo, extrayendo de ellas toda la información posible sobre el caso. “Muchos profesionales me dicen que no practicaban algunas pruebas por falta de tiempo o, simplemente, porque no sabían cuál era su aplicación práctica, por lo que acumulaban electromedicina en gabinete sin darles el uso apropiado”, señala la formadora.

En este curso de 'Audiología Clínica I', los alumnos están aprendiendo un protocolo de actuación completo con un paciente, que abarca toda la fase de evaluación. Así, cada lunes visionan el video correspondiente al módulo semanal. Asimismo, pueden descargar e imprimir los contenidos como apoyo para su formación. Después de la sesión de video inicial, evalúan lo aprendido mediante un auto-test, que incluye un caso práctico ad hoc. Los viernes, los cursantes tienen una tutoría donde se resuelven todas las dudas de la materia impartida a lo largo de esa semana.

En los siguientes módulos, Albaladejo va a incidir en el otro aspecto fundamental en el ejercicio de la profesión, como es el logro de la empatía con el paciente. “El curso busca marcar la diferencia para que lo usuarios compren los audífonos en ese gabinete. Por eso, trabajamos la confianza y seguridad, puesto que es una evidencia que compramos algo sólo cuando tenemos la seguridad en los conocimientos de quien tenemos delante. Por otra parte, si no empatizas con el paciente, nunca lo vas a fidelizar. Debe salir con una sonrisa del centro auditivo. Ambas cosas, generar confianza y aportar seguridad, son la diferencia entre que ese paciente se quede para siempre con nosotros”, explica.

Entre los alumnos que siguen el curso, hay distintos perfiles, y por lo tanto, nivel de conocimientos. Sin embargo, incluso para los más avanzados, resulta muy útil recordar la validez y practicidad de pruebas que, por ejercer de manera automática, tenían olvidadas. En el caso de los ópticos que quieren profundizar en Audiología, el curso les aporta el aplomo necesario para hacer las pruebas y llevar cualquier caso hasta el final. “Ahora se atreven con todo”, explica Rosa.

“Cuso didáctico, muy bien estructurado y eminentemente práctico, cuyo formato engancha”, “el curso que estaba esperando”, “necesario, interesante, magistral”, “imprescindible para la excelencia”, “un curso que nos ayuda a volver a incorporar conocimientos que por la rutina del día a día dejas de utilizar, nos ayuda a ser mejores profesionales”, “un excelente repaso a la audiología de la mano de una gran profesora y con una plataforma muy, muy útil que gestiona el equipo de GN” o “ahora que he descubierto tantas cosas nuevas voy a cambiar las explicaciones a mis clientes”, son algunos de los comentarios de los alumnos que están siguiendo este curso de 'Audiología Clínica I'.Ya está abierta una nueva matriculación a la segunda edición de este curso, que comenzará en septiembre https://www.cursosgn.com/.

En enero, llegará el curso de 'Audiología Clínica 2' en el que, después de dejar atrás la evaluación auditiva, Rosa hablará sobre el cerebro auditivo. “Se sabe que cuando hay una pérdida de audición, el cerebro envejece entre un 30 y un 40% más rápido. Hablaremos, entre otras muchas cosas, de qué ocurre en el cerebro, qué podemos hacer, cómo podemos presentar al paciente esta realidad para que asimile la necesidad de adaptarse unos audífonos no sólo para oír mejor, sino para que su cerebro no envejezca tan rápidamente, unido a la parte psicológica para que el paciente lo comprenda fácilmente, y sea consciente de que sólo nosotros, los profesionales de la audición que hayan llevado a cabo esta formación, le podemos dar la mejor solución”, termina Albaladejo.