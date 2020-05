Salud y "new normal": más vitaminas y probióticos, y uso de guantes y mascarillas Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 10:38 h (CET) Desde el pasado 4 de mayo, la sociedad se encuentra en un proceso de desescalada que poco a poco acerca a esa nueva normalidad de la que tanto se habla. Una situación de la que carecemos de información acerca de cómo será, pero que ya refleja unas tendencias que dejan entrever cómo será el consumidor después del confinamiento. En este sentido, la multinacional farmacéutica suiza Pharmex, cuenta las previsiones en nuevos hábitos de consumo del individuo, en relación con la patología Tras una primera de etapa de confinamiento el “Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad” se ha iniciado, y contempla una desescalada gradual, cuyo objetivo final es llegar a ese new normal o nueva normalidad, prevista para finales de junio. Un nuevo panorama que trae consigo cambios en la sociedad, miedo e incertidumbre, nuevos patrones de conductas y nuevos hábitos de consumo, marcados en gran medida por la preocupación por mantenerse sano y por el descenso de la economía, que implica establecer prioridades de compra y controlar el nivel de gastos.

En este sentido, la multinacional farmacéutica suiza, Pharmex Advanced Laboratories, cuenta cómo será el nuevo consumidor, sus hábitos de consumo y prioridades derivadas de la expansión del Covid-19. Si bien, una de las tendencias principales en los hábitos de consumo es el consumidor multicanal. Las compras online, en un primer momento impuestas por el confinamiento y cierre de establecimientos, ha hecho que muchos negocios hayan derribado barreras y reforzado su logística, por lo que una vez pasado el confinamiento, los hogares continuarán apostando por este canal, convirtiéndose así en un nuevo hábito de consumo. En los últimos meses, se ha visto una clara tendencia a las compras de manera online, con un incremento de +412% de ventas con respecto al 2019.

Otro de los rasgos del consumidor postconfinamiento es la preocupación por la salud como no lo ha hecho hasta ahora, priorizando compras de productos de prevención, en relación con la patología. Existen diferentes categorías que han visto incrementadas sus ventas por la situación, como es el caso de preparados y mecanismos de defensa, que ya son un producto prioritario para el nuevo consumidor y donde cobra mayor protagonismo los suplementos de Vitamina C y Multivitamínicos, que han aumentado sus ventas en un 53%, seguido de los probióticos con un 37% y de los preparaciones inmunológicas con un 10%, según datos de mercado.

En esta misma línea, las empresas se encuentran con un consumidor prudente, atento a la distancia social, limitación de aforo y al uso de productos de desinfección e higiene. La compra de estos artículos sin duda se ha incrementado, siendo los desinfectantes de piel los más solicitados, con un aumento del 76% de sus ventas, seguido de guantes con un 17% y mascarillas con un 7%. Un cambio en las prioridades de consumo que se prevé forme parte de los hábitos de vida de ahora en adelante, y no solo durante el tiempo que dure la pandemia, pues existe una clara tendencia hacia un nuevo consumidor que antepone y previene la salud por encima de todo.

“El Covid-19 va a tener muchas derivadas, tanto en el ámbito económico como en los hábitos de vida: nuevas formas de trabajo, de movilidad, uso de la tecnología… y por supuesto, nuevas formas de consumo. No cabe duda que la preocupación por la salud ha incrementado y continuará haciéndolo, como nos muestran los resultados de nuestra compañía acerca de las ventas en los últimos meses, donde ha aumentado el consumo de productos como nuestra gema de vitamínicos Phenomax, o nuestro probiótico Cesarbiotic, lo que indica una clara tendencia al interés por cuidar nuestra salud. Nos hemos convertido en consumidores mucho más conscientes con nuestro propio cuerpo y con el entorno”, declara Juan Carlos Santé, CEO de Pharmex Advanced Laboratories.

Sobre Pharmex

Pharmex Advanced Laboratories SL (antiguos Laboratorios Pérez Giménez) es una empresa farmacéutica con sede en Alcobendas (Madrid), que tiene la planta industrial en Almodóvar del Río (Córdoba). La compañía es una subsidiaria de Pharmex, SA, de origen suizo. En 2018 la compañía ha comenzado su actividad en el mercado español donde busca garantizar el acceso a la salud con los estándares de calidad más altos, gracias a unos productos pensados para toda la familia y que van desde productos OTC como el famoso Calmante Vitaminado, hasta productos indispensables para los botiquines pasando por el cuidado del bebé.

